Agricultores da Madeira já receberam 5,4 milhões do Programa de Desenvolvimento Rural 2020

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) pagou aos agricultores quase 54 milhões de euros até 23 de agosto, destacando-se os montantes no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

O pagamento destes valores já se encontrava previsto.

"Até ao dia 23 de Agosto de 2024, o IFAP procedeu a pagamentos num montante de cerca de 53,7 milhões de euros", lê-se numa nota publicada por este instituto.

No âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), destacam-se 32,7 milhões de euros que se inserem no PDR 2020.

A estes somam-se 2,9 milhões de euros do PRORURAL+ (Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores) e 4,4 milhões de euros do PRODERAM 2020 (Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira).

Por sua vez, no que diz respeito ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), incluem-se 7,5 milhões de euros para a reestruturação e conversão da vinha, uma medida inserida no PEPAC - Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, 1,8 milhões de euros em fundos operacionais para as frutas e produtos hortícolas e um milhão de euros, inserido no POSEI - Programa de Operações Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade, que se destinou à Madeira.