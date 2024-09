Três artesãos madeirenses participam na Feira de Artesanato de Lanzarote

A Feira de Artesanato de Lanzarote está a contar com a presença de três artesãos madeirenses, a convite do Cabildo de Lanzarote e da Federação Portuguesa de Artes e Ofícios. Neste evento está a ser dado destaque às artes e ofícios tradicionais da Macaronésia.

A Região está a ser representada por artesãos reconhecidos pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, que foi o intermediário desta participação. Jenita Spínola (tecelagem), Emanuel Nóbrega (tanoaria) e Maria da Graça Nunes (trabalhos em palha de milho) marcam assim presença no evento.

A feira teve hoje início e decorre até 15 de Setembro, na localidade de Mancha Blanca, e conta com artesãos das diversas ilhas da Macaronésia, "num intercâmbio cultural que se prevê bastante enriquecedor", dá conta a secretaria regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

"A Feira de Artesanato de Lanzarote celebra este ano a sua 35ª edição, sendo um local de encontro dos mais prestigiados artesãos da ilha e um dos mais relevantes das Canárias. Foi criada com o intuito de celebrar a riqueza e a diversidade do artesanato local, destacando o impacto positivo desta atividade na economia, no emprego e na cultura da ilha", explica.

"Esta participação é sem dúvida uma oportunidade de relevo para promoção do artesanato regional além-fronteiras, estreitando e promovendo o intercâmbio cultural e económico entre as ilhas envolvidas", considera a tutela.