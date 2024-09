Protectores de ouvidos da marca Peltor retirados do mercado

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) informa que Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto- Decathlon Portugal deu conhecimento de uma campanha de recolha relativa ao equipamento de protecção: protectores de ouvidos de caça X4A preto/verde, da marca Peltor, com o código do modelo 8535050 e código de artigo 2738136, comercializado desde Março de 2020.

Em Portugal foram comercializadas 121 unidades.

"Na sequência de rigorosos procedimentos de controlo de qualidade, a 3M descobriu que vários lotes dos protectores de ouvidos de caça Peltor X4A preto/verde não cumprem os requisitos de desempenho de segurança. A parte de plástico verde fluorescente pode apresentar fissuras que podem levar a uma redução da protecção auditiva. Os lotes que não estão em conformidade são os que têm uma data no invólucro de plástico entre 2020/03 e 2022/09", explica uma publicação da entidade pública.

Neste sentido, a Decathlon, como distribuidor do produto, comunica a retirada de venda, sendo "desencadeado um mecanismo uniforme de informação aos clientes, que inclui a afixação em todas as lojas Decathlon de uma informação".

"Na sequência desta informação, alertamos os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização deste produto, devendo proceder de acordo com as indicações do distribuidor que se encontra disponibilizada em https://cdn.decathlon.pt/.../product-recall-L240281... ", conclui.