Andaimes do Musa d’Ajuda ainda não foram retirados

Apesar da ordem dada pela Câmara Municipal do Funchal, os moradores do Bloco C do prédio Musa d’Ajuda, no Funchal, garantem que os andaimes que estão a dificultar a entrada e saída de viaturas da garagem ainda não foram retirados.

Por isso mesmo, pedem à autarquia para ter atenção a esta questão.

Tal como o DIÁRIO denunciou esta quinta-feira, a Câmara Municipal do Funchal, por despacho do vereador João Rodrigues, que tutela os pelouros do Urbanismo e Ordenamento do Território, “ordenou a retirada imediata dos referidos andaimes, uma vez que a sua colocação não foi autorizada pela autarquia”.