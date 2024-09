Bayern vence na estreia de Palhinha e no dia em que Muller passou a lenda

O Bayern Munique manteve-se hoje vitorioso na Liga alemã de futebol, após receber e bater o Friburgo (2-0), na segunda jornada, na estreia de João Palhinha e numa partida histórica para o veterano e agora lenda Thomas Muller.

Aos 34 anos, Muller, que fez o segundo golo da sua equipa, somou o jogo 710 pelo Bayern Munique e passou a ser o futebolista que mais vezes representou o histórico emblema bávaro, superando os 709 do lendário Sepp Maier.

Além disso, o agora ex-internacional germânico (abandonou após o Euro2024) chegou aos 150 golos na Bundesliga e aos 245 em todas as competições.

Para o registo do futebol português, Raphael Guerreiro, que ficou de fora das opções da seleção nacional devido a limitações físicas, apareceu hoje como titular e esteve a tempo inteiro no Bayern Munique, no encontro que marcou a estreia absoluta de João Palhinha, lançado durante a segunda parte.

O avançado inglês Harry Kane fez o primeiro do Bayern, aos 38 minutos, de grande penalidade, e Muller fechou a contagem, aos 78.

Palhinha entrou aos 74 minutos e acabou por cometer grande penalidade já nos descontos, por mão na bola, mas Holler não conseguiu reduzir a diferença e falhou o alvo.

No arranque de época como novo treinador do Bayern, que irá defrontar o Benfica no novo modelo da Liga dos Campeões, o belga Vincent Kompany segue vitorioso na Bundesliga, em duas rondas, depois de também vencer na Taça da Alemanha.

Também hoje, o Heidenheim recebeu e goleou Augsburgo, por 4-0, e termina a ronda no trio da frente, com Bayern e Leipzig.