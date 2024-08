Freguesia da Ilha assinala Dia do Emigrante

A Casa do Povo da Ilha promoveu este domingo, 25 de Agosto, a XX edição do Dia do Emigrante, um evento que homenageia aqueles que saíram da sua terra natal à procura de melhores condições de vida.

A celebração contou com a Missa a Nossa Senhora do Rosário pelos Emigrantes, a entoação dos Hinos por Mónica Ascensão Sessão Oficial e a prelecção de “Estratégia de acompanhamento legal à Migração” da autoria de Inês Costa Neves, da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa.

Houve ainda espaço para um espectáculo de dança a cargo das Sweetdancers, bem como a actuação do trio Tiago Sena Silva e da dupla de Dois.

Confira as fotos do evento: