'Guilherme Figueira' vence 21.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal

Quase quatro dezenas de embarcações marcaram presença naquela que foi a 21.ª edição da Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Associação Regional de Canoagem da Madeira e da Associação da Madeira Desporto para Todos, e que teve lugar esta manhã na baía do Funchal.

O percurso teve como local de partida o Cais de São Lázaro com as embarcações indo depois em direção à Praia da Barreirinha e regressando novamente ao ponto de partida, numa distância de percurso 2,5 quilómetros, e que veio a proporcionar um autêntico 'Mar de Canoas no Oceano Atlântico'.

Esta edição contou com a particularidade de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira estarem devidamente representados, transmitindo uma clara consolidação desta iniciativa desportiva e cultural como um cartaz turístico-cultural de referência, tendo como um dos principais objetivos a preservação deste Património, tradição e costume da ligação do nosso povo ao mar.

A Canoa “Guilherme Figueira” foi a grande vencedora da edição de 2024 com o tempo de 22,22 minutos seguida de “Bernardete III” e de “Rafaela” com o tempo de 22,47 e 23,13 respectivamente.

Já a canoa "Pequena Sofia" foi a primeira embarcação feminina a cortar a linha de chegada com o tempo de 30,02 minutos.