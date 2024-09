Cerimónias fúnebres de GNR de Lamego realizam-se domingo

As cerimónias fúnebres dos militares da GNR de Lamego que faleceram na sexta-feira no acidente de helicóptero de combate a incêndios realizam-se este domingo à tarde, anunciou a autarquia, que decidiu suspender as festas da cidade.

As missas de corpo presente dos militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, naturais do concelho de Lamego, vão realizar-se na Igreja de Santa Cruz, às 15h00, e na Igreja Paroquial de Sande, às 18h00, seguindo-se depois os cortejos fúnebres, revelou o município de Lamego em comunicado.

A autarquia anunciou ainda que decidiu suspender todas as atividades das Festas em Honra à Nossa Senhora dos Remédios agendadas para esse mesmo dia, "nomeadamente a 13ª Marcha e Corrida da Mulher Duriense, o Cortejo Etnográfico e o espetáculo comemorativo do Dia das Bandas Filarmónicas, na Av. Dr. Alfredo de Sousa".

"O Município de Lamego expressa, a todos os familiares e amigos, as mais sentidas e sinceras condolências e profundo pesar por estes falecimentos", acrescenta a autarquia, referindo-se ao acidente ocorrido na sexta-feira próximo da localidade de Samodães.

O helicóptero de combate a incêndios florestais caiu ao rio Douro, quando a equipa - um piloto e cinco militares - regressava de um fogo no concelho de Baião.

Apenas o piloto da aeronave foi resgatado com vida, apresentando ferimentos ligeiros.

Os militares que perderam a vida neste acidente tinham entre os 29 e os 45 anos, três eram naturais de Lamego, um de Moimenta da Beira e outro de Castro Daire, no distrito de Viseu.

Ainda no dia do acidente, foram localizados os corpos de quatro militares da GNR e ontem à tarde foi encontrado o quinto corpo.

As causas do acidente continuam desconhecidas, estando no terreno uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a investigar o caso.