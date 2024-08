Cerimónia do Dia da Cidade culmina com homenagens

A sessão solene do Dia da Cidade do Funchal, que hoje se celebra, foi encerrada, com a entrega de medalhas de mérito e bons serviços e ainda a atribuição da distinção ‘Munícipe Centenário’.

Foram homenageadas cinco personalidades com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro: João Carlos Abreu, José Viale Moutinho, José António Gonçalves, Francis John Zino e João Carlos Nunes, que se destacaram em diversas áreas, desde a governação, turismo, literatura e cultura, comunidades e natureza e ciência.

Foram igualmente agraciados com a Distinção Municipal ‘Munícipe Centenário’ quatro munícipes: Augusta de Freitas, nascida a 18 de Março de 1924 no Campanário e actual residente na freguesia de São Martinho; Augusto Correia Florença, nascido a 5 de Outubro de 1923, na Fajã da Ovelha e morado de São Roque; Dora Sousa Lopes, nascida a 17 de Maio de 1924, na freguesia de Santa Maria Maior onde reside até hoje e ainda Georgina Pita Gaspar, assinante do DIÁRIO, que completou 100 Anos a 23 de Dezembro último, conforme noticiou o nosso matutino.

A autarquia entregou ainda a Medalha de Assiduidade e Bons Serviços 82 funcionários: 33 grau ouro (35 anos de serviço completos); 27 grau prata (25 anos de serviço completos); 22 grau prata (15 anos de serviço completos).