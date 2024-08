Helicóptero que amarou no rio Douro transportava cinco elementos da UEPS/GNR

O helicóptero de combate a incêndios que amarou hoje no rio Douro, entre Lamego e Peso da Régua, transportava cinco elementos da UEPS/GNR, que regressavam do combate a um fogo, tendo o piloto sido já resgatado com vida.

A informação foi avançada à agência Lusa por fontes aeronáuticas e confirmada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (AENPC), acrescentando tratar-se de um helicóptero que operava a partir do Centro de Meios Aéreos (CMA) de Armamar, distrito de Viseu.

"Às 12:36 de hoje, 30 de agosto, enquanto participava nas operações de combate ao incêndio rural que lavra em Gestaçô, em Baião, o helicóptero ligeiro de combate a incêndio rurais, com o indicativo operacional H16, sofreu um acidente, obrigando à amaragem do meio aéreo no rio Douro, próximo da localidade de Samodães", explica a AENPC.

Segundo a AENPC, "foram de imediato enviados meios de socorro para o local para local".

"O piloto foi resgatado com vida e a está a ser avaliado por equipa médica. Neste momento decorrer as buscas para localizar os cinco elementos da equipa da UEPS [Unidade de Emergência de Proteção e Socorro] da GNR", refere ainda esta Autoridade.

Fonte do Comando Sub-regional do Douro disse anteriormente à Lusa que o alerta foi dado pelas 12:36, para a queda no rio entre Lamego, distrito de Viseu, e Peso da Régua, distrito de Vila Real, perto de uma unidade hoteleira no concelho de Lamego.

No local, estão 42 operacionais apoiados por 11 veículos, um meio aéreo e um barco, acrescentou a mesma fonte do Comando Sub-regional do Douro.

O helicóptero acidentado, do modelo AS350 -- Écureuil, é operado pela empresa HTA Helicópteros, sediada em Loulé, Algarve.

Fonte Gabinete de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à Lusa que vai enviar uma equipa para o local e iniciar as investigações ao acidente.