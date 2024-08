Coro de Câmara da Madeira solidário com GNR falecidos em acidente

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) emitiu uma nota de imprensa no qual "expressa o seu mais profundo pesar pelo falecimento dos 5 elementos da GNR na queda do helicóptero no rio Douro, em Lamego", sendo um momento infeliz, mas sobretudo para esta entidade porque um dos seus membros é elemento da Guarda Nacional Republicana.

"Existindo no CCM um elemento da referida força de segurança, através dele, transmitem-se, a todos os familiares e amigos das vítimas, as mais sentidas condolências, desejando também rápido e completo restabelecimento ao sobrevivente", refere a nota.

Lamentando que "a perda de vidas em situações de conflito é lamentável e contrária à condição verdadeiramente humana", mas "perdê-las em acções de paz, em prol de toda a comunidade, é motivo de tristeza, mas também de enaltecimento. Não há honra maior do que pôr a sua vida ao serviço dos outros", salienta.

E a nota deixa um pedido: "Que as mais altas instâncias governativas de Portugal tenham isso em consideração, em especial quando se torna mais fácil optar por outras actividades em detrimento da causa pública, não esquecendo que cada um dos elementos desaparecidos deixou pais, filhos, cônjuges, … e que eram, no todo ou em parte, sustento da família."

E termina garantindo que "serão para sempre lembrados. Paz às suas almas!".