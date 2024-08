Sancho Gomes na cerimónia de abertura do 'Portuguese Food Festival' em Jersey

Decorreu esta tarde a abertura oficial do 'Portuguese Food Festival' que se realiza no People´s Park na cidade de Saint Helier, capital da Ilha de Jersey, realizada pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses nas ilhas do Canal, João Carlos Nunes, que contou com a presença do director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes, nesta que é a sua primeira visita oficial à diáspora insular.

O responsável pela pasta das Comunidades Madeirenses começou a sua intervenção por agradecer aos organizadores desta festa e disse que a mesma “tem feito um grande trabalho para manter este grande evento, que reúne muitos madeirenses em torno daqueles que são os nossos valores, que são as nossas tradições e que são os nossos costumes”.

Sancho Gomes especificou que é através da gastronomia, das nossas bebidas típicas e através da nossa música, aqui com banda Aoakaso, que se vive intensamente a Madeira em Jersey.

Agradeceu ainda ao responsável pela organização do evento, João Carlos Nunes, reforçando o agradecimento por ser Conselheiro das Comunidades Madeirenses nas Ilhas do Canal e por fazer um grande trabalho há muitos anos na defesa dos interesses da comunidade madeirense em Jersey, não só em articulação permanente com o governo regional, mas também com as autoridades municipais de Saint Helier e dos outros municípios de Jersey e de Guernsey, bem como com o próprio governo de Jersey.

Reforçou ainda que o governo regional da Madeira agradece-lhe pelo trabalho que João Carlos Nunes tem desenvolvido ao longo de todos estes anos.

Sancho Gomes aproveitou a sua intervenção para abordar a realidade dos incêndios que assolaram recentemente a Madeira, enfatizando que devido ao facto dos emigrantes terem a ilha no coração, estão extremamente preocupados, mas assegurou-lhes que felizmente foram todos debelados.

Informou ainda que o último fogo foi na Ponta do Sol, estando já finalmente debelado e acrescentou que neste momento não há nenhum fogo activo, salientando ainda o bom trabalho realizado pela Protecção Civil e pelos bombeiros.

Por fim, sublinhou que o Governo Regional, a Madeira e a população madeirense estão profundamente orgulhosas desta comunidade aqui residente na ilha de Jersey.

O governante assegurou que os emigrantes são um activo importantíssimo para nós, são motivo de orgulho, por todo o trabalho imenso que fazem aqui, pela plena integração que conseguiram nestas ilhas. São uma comunidade muito reconhecida e muito prestigiada, contribuindo assim para engrandecer enormemente o nome da nossa terra e o nome da nossa ilha.

A cerimónia de abertura contou com ainda com a presença dos empresários que apoiaram o evento, nomeadamente o Conselheiro das Comunidades Portuguesas, o madeirense Duarte Fernandes, assim como os artistas que estão animar este festival português que termina na próxima segunda-feira.