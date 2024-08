Montenegro expressa pesar a Lula e aos brasileiros pelas vítimas de acidente aéreo

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, expressou as suas condolências ao familiares das vítimas do acidente aéreo ocorrido em São Paulo e ao Presidente brasileiro, Lula da Silva.

"Em meu nome pessoal, do Governo de Portugal e do povo português, lamento profundamente o acidente aéreo em São Paulo, expressando, nesta hora de pesar, as minhas mais sentidas condolências aos familiares das vítimas, ao Presidente do Brasil e ao povo brasileiro", escreveu Luís Montenegro numa nota colocada na rede social X (antigo Twitter).

Os 58 passageiros e quatro tripulantes que se encontravam no avião que caiu ao início da tarde de hoje no interior do estado brasileiro de São Paulo morreram, segundo as autoridades locais.

Ao receber a notícia, o chefe de Estado brasileiro pediu numa cerimónia de lançamento de uma fragata em que se encontrava a discursar, no estado brasileiro de Santa Catarina, "um minuto de silêncio para as vítimas".

Um avião com a capacidade de transportar até 68 passageiros despenhou-se às 13:25 (17:25 em Lisboa) no município brasileiro de Vinhedo, no Estado de São Paulo.

De acordo com o portal G1, o avião bimotor terá partido de Cascavel, no estado do Paraná, com destino a Guarulhos, estado de São Paulo.