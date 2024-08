Papa expressa preocupação e pede que se evite a violência na Venezuela

O Papa Francisco manifestou-se hoje preocupado com a situação na Venezuela, pedindo a todas as partes para procurarem a verdade e evitarem a violência, num apelo proferido durante a oração dominical na Praça de São Pedro.

"Expresso a minha preocupação pela Venezuela, que está a viver uma situação crítica. Lanço um forte apelo a todas as partes para que procurem a verdade e se comportem com moderação para evitar qualquer tipo de violência", disse o Papa, citado pela agência noticiosa Efe.

O líder da Igreja Católica pediu ainda para que se resolvam "todas as disputas através do diálogo para o bem do povo e não para os interesses de cada parte".

Milhares de chavistas manifestaram-se no sábado, em Caracas, "em defesa da paz" e em apoio à anunciada reeleição de Nicolás Maduro como Presidente da Venezuela, cuja vitória nas eleições - realizadas em 28 de julho -- é questionada interna e externamente.

Essas manifestações foram replicadas em algumas regiões do país, como mostraram nas redes sociais os governadores chavistas e os meios de comunicação estatais, em resposta ao apelo feito pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no poder, que pediu aos apoiantes para se manifestarem no mesmo dia em que a Plataforma Unitária Democrática (PUD) convocou protestos em todo o país.

Em Caracas, milhares de venezuelanos reuniram-se para ouvir o discurso da líder da oposição María Corina Machado, principal impulsionadora da candidatura de Edmundo González Urrutia, que, segundo a PUD, venceu as eleições presidenciais contra Maduro por uma ampla margem, uma reivindicação que já foi reconhecida por vários países.

O órgão eleitoral anunciou a vitória de Maduro sem ter publicado os resultados da votação, como exigido por lei, o que reforçou a reivindicação da PUD, que, em vez disso, publicou os totais de votos em "81%" das assembleias de voto, que - insistem - demonstram a vitória de González Urrutia, enquanto o chavismo rejeita a sua validade.

Após a publicação dos resultados, as manifestações de protesto provocaram já a morte de 13 pessoas e a detenção de 1.200.

O Presidente venezuelano disse que o país não aceitará a tentativa de lhe "usurparem novamente a presidência", em reação à contestação da sua reeleição pela oposição, que reclama a vitória, e por parte da comunidade internacional.

"Não aceitaremos, com as leis nacionais, que eles" tentem "usurpar novamente a presidência da República", declarou Nicolás Maduro, numa manifestação de apoio que se realizou no sábado, em Caracas, em resposta aos protestos pacíficos convocados pela oposição um pouco por todo o país.

Maduro referia-se ao reconhecimento por alguns países do candidato da oposição Edmundo González Urrutia como "Presidente eleito", cinco anos depois do mesmo ter acontecido com o opositor Juan Guaidó, em 2019, por uma parte da comunidade internacional.

No discurso, o Presidente venezuelano assegurou ainda que "as patrulhas militares e policiais" vão continuar em todo o país.