Já decorre a segunda parte do jogo da final do Torneio Autonomia, entre Nacional e Marítimo, que tem lugar neste domingo no estádio dos Barreiros. Para já, o marcador está a zeros, com a equipa alvi-negra reduzida a 10 jogadores, depois da expulsão de João Aurélio aos 36 minutos.

Veja as imagens de quem foi assistir a esta partida de futebol.