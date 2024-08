Dois caminheiros resgatados esta quarta-feira do Pico Ruivo

Dois caminheiros tiveram de ser resgatados, esta quarta-feira, do Pico Ruivo, pelos Bombeiros Voluntários de Santana. Um deles, com recurso do helicóptero da Protecção Civil.

Ao DIÁRIO, fonte da corporação nortenha deu conta de que em causa está uma vítima do sexo masculino e uma outra do sexo feminino, embora sem qualquer relação entre si.

Num primeiro alerta, os bombeiros foram mobilizados para o resgate de um cidadão de nacionalidade dinamarquesa, com idade na casa dos 50 anos, que teria sofrido uma entorse, encontrando-se junto à Casa de Abrigo do Pico Ruivo. Para o local seguiram oito bombeiros, apoiados por duas viaturas.

Já a caminho do sinistrado, a corporação foi alertada para uma outra vítima, que estaria um pouco abaixo da Casa do Pico Ruivo e que se estaria a sentir mal, vítima de exaustão. Tratava-se de uma mulher, lituana, com cerca de 50 anos.

A equipa que já estava no terreno prestou o primeiro auxílio à segunda vítima, tendo, depois, sido solicitado o apoio do meio aéreo, que com a respectiva brigada helitransportada, na valência de recuperador-salvador, procedeu à extracção da vítima do local e transportou-a até à instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, de onde seguiu para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Desconhece-se o estado actual da senhora.

Este é o 34.º resgate realizado pelo helicóptero ao serviço da Protecção Civil regional, desde que entrou em funcionamento a 1 de Janeiro do ano passado. Este ano, contam-se 11 resgates, num total de nove vítimas transportadas.

Já o cidadão dinamarquês, porque o seu estado de saúde não implicava cuidados de maior, está neste momento a ser resgatado, de forma apeada, pelos Bombeiros de Santana, que estão a caminho da Achada do Teixeira.

Este ano, nos primeiros seis meses, esta corporação já foi mobilizada para 11 resgates nas veredas e levadas do concelho de Santana, ocupando a terceira posição no que toca a este tipo de intervenções, de um total de 87 ocorrências. Só no mês de Junho último somaram três missões do género, entre as 22 somadas em toda a Região, de acordo com os mais recentes dados estatísticos divulgados pela Protecção Civil.