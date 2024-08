ARM apela para que sejam respeitadas regras de separação e acondicionamento dos resíduos

No seguimento do comunicado da Iniciativa Liberal Machico sobre o serviço de recolha de resíduos na freguesia do Caniçal, a ARM esclarece que esta é efectuada "todos os dias úteis da semana" e que, "todas as semanas, são realizadas limpezas extraordinárias, com recurso a uma viatura de caixa aberta, devido aos muitos casos de abandono de sacos de lixo e resíduos volumosos que, infelizmente, se verificam nesta localidade".

IL considera que serviço de recolha de resíduos no Caniçal é "inaceitável" A Iniciativa Liberal Machico, através de comunicado, junta-se aos moradores do Caniçal na denúncia sobre o<br>serviço de recolha de resíduos sólidos prestado pela empresa ARM. De acordo com o partido, os contentores de lixo encontram-se em mau estado e com salubridade questionável.

Diz ainda que "a ARM presta um serviço de lavagem de contentores públicos, pioneiro da Região, com recurso a viaturas equipadas para este efeito, que percorrem os cinco municípios aderentes, com maior incidência nas zonas urbanas e onde se verificam maiores problemas com a deposição desregrada de resíduos.

A freguesia do Caniçal é, obviamente, abrangida por este serviço".

ARM

Refere igualmente que, "embora a grande maioria da população do Caniçal use correctamente os contentores, existem ainda algumas pessoas que teimam em depositar desregradamente o seu lixo nos contentores, não respeitando as regras de separação e acondicionamento".

A ARM afirma também ter verificado na freguesia do Caniçal, assim como em outras zonas de comércio nos municípios sob sua gestão, "situações de deposição avulso de resíduos orgânicos (restos de comida sobretudo) directamente dentro dos contentores". Situação esta que, conforme acrescentou, "provoca a sujidade verificada nos contentores e nas zonas circundantes, provocando maus odores e atraindo pragas".





Conforme se pode constatar na própria foto que acompanha o comunicado da IL, o problema reside na má separação e deposição dos resíduos nos contentores, desrespeitando as regras que constam dos autocolantes colocados nos contentores. Por exemplo, veem-se caixas de cartão depositadas nos contentores do lixo geral e no chão, que deveriam ter sido espalmadas e colocadas no contentor azul (papelão), bem como sacos abertos e a existência de escorrências no passeio circundante, provocadas pelos “lixiviantes” da deterioração dos resíduos orgânicos ali depositados". ARM

A ARM apela, assim, a todos para que respeitem as regras de separação e acondicionamento dos seus resíduos, por forma a evitar este tipo de situações.

"As equipas do serviço de recolha da ARM dão todos os dias o seu melhor para garantir a melhor prestação possível, mas todos somos responsáveis por garantir a limpeza e manutenção dos espaços públicos", conclui o comunicado.