MPT apela para que "reconsiderem" sobre parque subterrâneo na Praça do Município

Como deputado municipal do Partido da Terra (MPT), Valter Rodrigues manifesta a sua "profunda preocupação e veemente oposição ao projecto de construção de um estacionamento subterrâneo sob a Praça do Município do Funchal".

"Este empreendimento, promovido pelas autoridades municipais, está envolto em uma série de controvérsias e levanta questões críticas sobre seu impacto ambiental, cultural e urbanístico", começa por dizer através de uma nota de imprensa.

"Desde 8 de Julho de 2022, o MPT já alertava sobre os riscos e impactos negativos desta obra. Naquela ocasião, nosso partido destacou a falta de estudos aprofundados e a necessidade de alternativas sustentáveis para resolver os problemas de estacionamento no centro do Funchal. É inadmissível que, após mais de dois anos, as preocupações legítimas levantadas ainda não tenham sido devidamente consideradas pelas autoridades competentes", recorda.

"A Praça do Município é um local de significativo valor histórico e cultural para a nossa cidade. A construção de um parque de estacionamento subterrâneo ameaça comprometer a integridade deste patrimônio", acrescenta, dizendo que Raimundo Quintal, um respeitado ambientalista, já alertou que esta obra "pode ser um desastre ambiental".

A oposição ao projecto não se limita aos especialistas. Uma petição pública lançada contra a construção já reuniu mais de mil assinaturas, refletindo a preocupação de muitos cidadãos com os possíveis danos ambientais e a descaracterização de um espaço tão emblemático para o Funchal. Este movimento de cidadãos é um claro indicativo de que a comunidade não apoia esta intervenção". Valter Rodrigues

Diz ainda que "a falta de transparência e estudos aprofundados sobre os impactos a longo prazo só aumenta as incertezas em torno desta construção".

Embora reconheçamos a necessidade de soluções para o problema de estacionamento no centro da cidade, é imperativo que estas não venham à custa de nosso patrimônio e meio ambiente. Alternativas menos invasivas e mais sustentáveis devem ser consideradas. A revitalização de áreas subutilizadas e a promoção de transportes públicos eficientes são exemplos de soluções que poderiam ser exploradas sem comprometer nossa herança cultural". Valter Rodrigues

Em nome do MPT, apela às autoridades municipais para que reconsiderem este projecto. E sustenta: "Devemos priorizar o bem-estar ambiental e a preservação de nossa história. Continuaremos a lutar contra esta construção, apoiando a voz dos cidadãos que claramente se opõem a esta medida. A defesa do nosso ambiente e património é uma responsabilidade que todos devemos assumir".