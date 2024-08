"Nicolás Maduro tem os dias contados"

Na conferência 'O Investimento da Venezuela na Madeira', integrada na Festa Luso-Venezuela, que se realiza na Ribeira Brava, a temática das eleições no país sul-americano também foi um dos pontos em foco.

Jorge Santos iniciou a sua intervenção destacando a preocupação generalizada com a instalibidade política na Venezuela. "Preocupa-nos a todos nós, onde não há liberdade de expressão e de se aceitar a decisão do povo", afirmou, reforçando que "entristece-nos a todos ver os noticiários e ouvir os relatos, que nem sabemos se são piores do que o transmitido".

Face a esta situação, o autarca da Ribeira Brava alertou para a possibilidade de um novo fluxo migratório de venezuelanos para a Madeira. "A estabilidade não se consegue de um dia para a noite. De certeza, que vão começar a chegar mais venezuelanos", referiu, ressalvando para a necessidade de medidas para lidar com o possível impacto que poderá ter no sector da Habitação, afirmando que "os órgãos decisores superiores têm que começar a pensar nisso".

Foto Miguel Espada/ASPRESS

Jesus Herrera também reforçou a gravidade da situação ao afirmar que "o que se passa na Venezuela é mais filtrado do que é transmitido". O antigo médico manifestou igualmente preocupação com o futuro dos jovens venezuelanos, que, segundo ele, vão começar a emigrar por falta de esperança e perspectivas. "Ao se perder a esperança num país, perdemos a essência desse mesmo país", lamentou.

Se eu regressar à Venezuela sou logo preso, porque tenho feito manifestações anti-Maduro Jesus Herrera

Enrique Vieira deu voz à análise sobre a percepção internacional da Venezuela, mencionando que "há uma tendência de se pensar que a Venezuela não é uma ditadura". O luso-venezuelano considera que "a ditadura naquele país já teve dias melhores, isto na perspectiva do ditador".

Todos percebemos o que se passa, quem não percebe é o Maduro. Nós não podemos ter medo agora. Considero que o Maduro tem os dias contados, por isso, não podemos baixar os braços, perder as esperanças e deixar que as más notícias nos contaminem. Há um novo caminho e uma nova postura a tomar. Todos os venezuelanos sabemos o que queremos. Enrique Vieira

O artista também fez questão de destacar que a comunidade no exterior tem um "papel importante" para alterar toda a conjuntura existente." Temos que continuar a sensibilizar os países onde vivemos para tomarem uma posição. Não sei que mais provas o mundo precisa para tomar uma posição firme e contra Maduro", sublinhou.

Foto Miguel Espada/ASPRESS

A terminar, Ronald Vieira deixou uma crítica contundente ao recente processo eleitoral, afirmando que "claramente que existiu fraude eleitoral" e que foi "uma fraude muito descarada".