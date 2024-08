Líderes da oposição pedem a militares que impeçam "golpe" de Maduro

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, e o candidato presidencial Edmundo González Urrutia apelaram hoje aos militares e polícias que impeçam o que qualificam de "golpe de Estado" do Presidente Nicolás Maduro para se manter no poder.

Em comunicado, Machado e González Urrutia, reiteram a acusação de fraude eleitoral e que a Plataforma Unitaria Democrática (PUD, oposição) ganhou as presidenciais de 28 de julho e a "repressão" sucessiva dos protestos contra o anúncio pelas autoridades da vitória de Maduro, questionada também por parte significativa da comunidade internacional.

"Apelamos à consciência dos militares e da polícia para que se coloquem ao lado do povo e das suas próprias famílias. Com esta violação maciça dos direitos humanos, o alto comando está a alinhar-se com [Nicolás] Maduro e os seus vis interesses", explica o documento.

"Vocês também estão representados por esse povo que foi votar, pelos vossos colegas das Forças Armadas Nacionais, pelas vossas famílias e amigos, cuja vontade foi expressa em 28 de julho", adiantam.

A oposição diz ainda que os militares e polícias "podem e devem pôr termo a estas ações imediatamente", bem como "à violência do regime contra o povo e a respeitar e fazer respeitar os resultados das eleições".