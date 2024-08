Baixa no IRS traz maior subida dos salários líquidos de que há registo

Bom dia. A questão do IRS, que impacta em muitos portugueses, é uma das principais notícias publicadas nos jornais nacionais diários e semanários nesta sexta-feira, 9 de Agosto de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Grávida que abortou recusada duas vezes"

- "Sem atendimento em centro de saúde e no Hospital das Caldas"

- "Marcelo avisa para caos não se repetir. Bebé nasce na Ponte 25 de Abril"

- "Prescrição livra Sócrates dos crimes da casa de Paris"

- "Jogos Olímpicos: Iúri Leitão conquista prata"

- "Sporting - Rio Ave: Leão sonha com o 'bi'"

- "Pepe põe ponto final na carreira"

- "Benfica: Saída de Neres alivia pressão"

- "Manhã sangrenta deixa três mortos na estrada"

- "Energia: 78 mil concorrem a ajuda para janelas eficientes"

- "Pirómana: Mulher ateia fogos pelo prazer de ver arder"

- "Castelo de Vide: Vítima de terror com mão desfeita"

No semanário Expresso:

- "Constitucional ameaça imposto adicional sobre os bancos"

- "Aumenta pressão sobre ministra da Saúde"

- "PJ tem 3000 inquéritos abertos sobre criptomoedas"

- "MP investiga 'e-mails' de cunhas enviados para Belém"

- "Presidenciais - PS corta com Costa e direita dependente de Passos"

- "Reclusos que trabalham não são aumentados há 24 anos"

- "Entrevista a Kamala Harris: 'Em que país queremos viver? É isso que vai a votos'"

- "JO 2024 - Portugal ainda espera mais medalhas"

- "Os 'elefantes brancos' que ficam dos Jogos Olímpicos"

- "Começa a I Liga: as apostas, as dúvidas e as revelações"

- "Cruz Vermelha patrulha ruas de Albufeira para socorrer excessos da noite"

- "Euro300 milhões para emprego"

- "Reforma de professores acelera"

- "Expresso mais cedo nas bancas"

No semanário Nascer do Sol:

- "Ministra nomeia gestor com queixas de assédio e falhas curriculares"

- "Almirante [Gouveia e Melo] baralha contas para Belém"

- "Radares atingidos a tiro"

- "PRR/ Obras da Metro do Porto envolvidas em polémicas"

- "Vinhos/ Aguardente do Chile prejudica mercado nacional"

- "Pedro Castro/ 'O anterior Governo quais descredibilizar aeroporto da Portela'"

- "André Gomes, presidente da RTA Região de Turismo do Algarve: 'O Algarve faz bem em não seguir o caminho dos preços baixos'"

- "Portugal Amanhã - Gouveia e Melo: 'Portugal pode ser diferente, não um país de coitadinhos'"

- "Venâncio Mondlane: 'Tempos propostas que podem mudar o status quo'"

- "Ana Jacinto: 'Como se não fosse suficiente a covid, fomos apanhados por um furacão'"

- "Aerosmith - A despedida da maior banda rock da América"

No Público:

- "Ordem admite mais urgências abertas com menos médicos do que o previsto"

- "Paris 2024 - Iúri Leitão não travou até chegar à prata nos Jogos"

- "Espanha - Puigdemont volta a fugir, Illa já é 'president', maioria de Sánchez em risco"

- "Emprego jovem - Governo reforça até 100Euro bolsas para estagiários qualificados"

- "Literatura - O desacerto do mundo, segundo Lydia Davis"

- "Arranque da I Liga - Sporting estável, Benfica arrisca e FC Porto renasce para nova época"

No Jornal de Notícias:

- "Burocracia afasta pais e alunos do ensino doméstico"

- "Super Iúri"

- "Ciclista de Viana junta prata olímpica ao título mundial de omnium"

- "Olé de Puigdemont passa impune mas Catalunha deixa de ter líder independentista"

- "IRS - Salários líquidos vão dar o maior salto de que há memória"

- "Braga - Traficantes despejados de casas pagas pela Câmara"

- "Porto - Utentes da Unir criam grupo nas redes para ver horários"

- "Crime - Polícia força confissão com saco na cabeça de suspeito"

- "Evasões - Haja coração. Agosto é mês de tomate coração de boi no Douro"

- "O adeus de uma lenda - Pepe abandona carreira aos 41 anos"

- "Europa - Vitória goleia Zurique e Braga empata com Servette"

- "Liga - Três grandes ainda controlam arsenal de craques"

No Diário de Notícias:

- "Salários líquidos têm maior subida de que há registo apoiada no alívio do IRS do PS"

- "Iúri Leitão - Vinte anos depois, Portugal volta a ter um vice-campeão olímpico no ciclismo"

- "Mudanças - Ordem vai reorganizar tarefas de obstetras nas urgências para evitar fechos em pleno"

- "Macau - Ministro da Educação desautoriza diretor que 'causou alarme' na Escola Portuguesa"

- "Da ferrovia aos imigrantes - Governo promete 'corrigir erros' de 3050 dias de PS"

- "Catalunha - O ato de desaparecimento de Puigdemont no dia da eleição de Illa"

- "Livro - Uma BD a preto e branco que presta homenagem às 'mulheres de confronto'"

- "Questionário de Proust do ChatGPT - Helder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos: 'Se pudesse viajar no tempo? Cova da Iria, 13 de maio de 1917'"

- "Evasões - Haja coração. Agosto é mês de tomate coração de boi no Douro"

No Negócios:

- "Grandes obras contratadas até junho caem para metade"

- "Entrevista a Filipa Pinho: 'A motivação para o emigrante voltar é mais afetiva do que financeira'"

- "Sul da Zona Euro escapa ao pessimismo no investimento"

- "Empresa de Ermesinde veste e calça gigantes da aviação"

- "Governo limita estágios a mais qualificados. Bolsas sobem"

- "Mercados - Verão quente nas bolsas. Agosto é um mês de crises"

- "Os mais poderosos 2024 - #30 Enquanto CEO da Nos, Miguel Almeida tem tido sempre uma palavra a dizer nos dossiês quentes do setor #29 António Pires de Lima tem enviado vários recados ao Executivo de Luís Montenegro, de que faz parte o seu CDS"

No O Jornal Económico:

- "Exportações em queda preocupam empresas"

- "'É incompreensível não haver diferentes taxas de IRC para quem traz valor' [Carlos Penalva e Francisco Quintela, fundadores da mediadora imobiliária de luxo Quintela e Penalva]"

- "Et cetera - jüra: 'Acho que vou ser sempre muito emocional e ligada ao amor'"

- "Madeira conta ter Zona Livre Tecnológica (ZLT) operacional no início do próximo ano"

- "Entrada da romena Digi no mercado português vai pressionar os preços em mais de 7%"

- "Hernan Saenz, Management Consultant da Bain: 'As empresas têm de jogar ao ataque enquanto os concorrentes jogam à defesa'"

- "A tempestade perfeita nas bolsas: é ainda prematuro falar de fim do 'bull market'?"

- "Parpública recebeu sugestão para vender Inapa, mas faltou ordem de Medina"

- "Governo acaba com proibição da transmissibilidade dos A.L. [Alojamento Local]"

No O Jogo:

- "Jogos Olímpicos - Flecha de prata"

- "Iúri Leitão faz história e conquista primeira medalha olímpica portuguesa no ciclismo de pista"

- "'Agora é tempo de recuperar porque sábado há mais...'"

- "Triplo salto: Pichardo ataca hoje a final"

- "Futebol - Pepe virou lenda"

- "Central anunciou o fim da carreira aos 41 anos"

- "AVB, Fernando Gomes e Pedro Proença entre dezenas de reações emocionadas"

- "FC Porto - André Villas-Boas confiante após vitória épica na Supertaça: 'Época vai ser como desejamos'"

- "Sporting-Rio Ave. Leões abrem a I Liga com olhos postos no bicampeonato - Amorim aponta a feito com 70 anos"

- "'Kovacevic e Debast têm a confiança do treinador'"

- "Benfica. Falta acordo com as águias que pedem 25MEuro - David Neres já deu o sim ao Nápoles"

- "Liga Conferência. Zurique-V. Guimarães 0-3"

- "Liga Europa. Braga-Servette 0-0"

- "Vitória dá passo de gigante, Guerreiros sofrem bloqueio"

No A Bola:

- "Iuri traz a prata"

- "Ciclista português de 26 anos vice-campeão de Omnium"

- "'Ainda lancei o meu ataque e cheguei a acreditar no ouro'"

- "Futebol mundial ficou mais pobre sem Pepe"

- "Português despede-se com 895 jogos, 51 golos e 29 títulos, entre eles o Euro 2016"

- "Sporting-Rio Ave: Campeão arranca Liga após 'pior semana'"

- "Benfica: Tengstedt já está em Itália"

- "FC Porto: 'O ouro da casa sempre existiu'"

- "UEFA: Vitória impressiona, SC Braga dececiona"

E no Record:

- "Amorim defende os seus"

- "Treinador dá o peito às balas por todo o grupo leonino"

- "'Queremos voltar a fazer algo com 70 anos'"

- "Ioannidis regressa ao 'Pana' com ovação"

- "Diomande deve sentar Debast"

- "Leitão é prata"

- "Pepe diz adeus"

- "Fábio Cardoso na mira do Al Ain"

- "Benfica: Sanches é opção em Famalicão"

- "Zurique 3-1 V. Guimarães: No bom caminho"

- "Sp. Braga 0-0 Servette: Guerreiros sem golo"