"Madeira já tem Orçamento em vigor com maior corte do IRS até ao 5.º escalão". Este é um assunto que está em destaque na imprensa nacional, nomeadamente o Jornal Económico. O matutino escreve que o Orçamento Regional contempla alargamento do diferencial de IRS de menos 30% também ao 5.º escalão.

O Jornal Económico:

- "Seguradoras querem mais benefícios fiscais para sucesso do PPR europeu em Portugal"

- "Nova Expressão propõe operação harmónio na Inapa"

- "Lucros dos CTT encolhem 24% com queda dos certificados"

- "Venezuela: países sul-americanos pedem reunião de emergência"

- "Topo da Agenda: PIB, resultados das 'big tech', EDP e Sonae"

- "IPCA abre escola em Guimarães com licenciatura em desporto"

- "Corticeira Amorim regista queda de 29% dos lucros para 37 milhões"

Público:

- "Procuradoria calcula que até Março prescrevem 30 crimes do caso BES"

- "Venezuela - Oposição recusa vitória 'irreversível' de Maduro e diz que o país 'tem um novo Presidente eleito'"

- "Concorrência - Poder da Meo, Nos e Vodafone está a salvo da Digi no imediato"

- "Suplemento de risco - Governo sem data para começar a pagar aos polícias"

- "Ex-autarca contesta - Medina vai ser arguido no processo 'Tutti-Frutti'"

- "Autárquicas - PS não desiste de Duarte Cordeiro e rejeita Siza para Lisboa"

- "'Tuk-tuks' - Capital prepara regras para ordenar caos. Locais de paragem serão limitados"

- "Museu do Tesouro Real - Atelier de D. Luís I fechado há anos devido às obras do restaurante"

Jornal de Notícias:

- "Indústria automóvel já fornece gigantes do setor aeroespacial"

- "Fogo destrói Auto Sueco"

- "Medina arguido por dar apoio a clube de rugby"

- "Sangue - Reservas insuficientes para resposta a grandes acidentes"

- "Venezuela - Oposição reclama vitória e acusa Maduro de fraude"

- "Orçamento - PS avisa: só aprova se houver mudanças no IRS e IRC"

- "Minho - Carruagens com mais conforto em setembro"

- "Segurança - Moreira insiste nas câmaras de vigilância"

- "Paixão - João Neves já não esconde Madalena Aragão"

- "Filipa Martins - A força mental da melhor ginasta de sempre"

Diário de Notícias:

- "Febre dos frutos vermelhos gera milhões, mas paga impostos no estrangeiro"

- "Venezuela - Caracas solta pressão em panelas em protesto contra proclamação de vitória de Maduro"

- "'Tutti-Frutti' - 'Erro grosseiro e inexplicável.' Medina contesta suspeitas do Ministério Público"

- "Caos - 'Haver tantos turistas é pior para todos'. Sintra vai construir dois parques para agilizar o trânsito"

- "CTT - Área financeira penaliza lucro, mas serviço expresso equilibra"

- "Questionário de Proust do ChatGPT - Bruno Pereira, presidente do sindicato nacional dos oficiais de polícia: 'Gostaria de inventar a cura para todos os cancros ou o que revertesse o aquecimento global'"

Jornal i:

- "incalculável"

- "O valor da amizade"

- "Venezuela. Maduro mantém-se no poder após eleições polémicas"

Negócios:

- "Governo acaba com isenção fiscal nos combustíveis"

- "BES 10 anos após a resolução - O final do gigante que afinal não era grande demais para cair"

- "Grupo Amorim terá uma nova vida além das rolhas"

- "Governo ultima novas regras que os CTT têm de cumprir"

- "Política - Nem IRS, nem Estado da Nação. Fica tudo igual entre AD e PS"

- "Os mais poderosos 2024 - #46 Miranda Sarmento #45 Nuno Sebastião"

Correio da Manhã:

- "Medina arguido por ajuda de 200 mil euros. Em causa construção de campo de râguebi em Monsanto. Ex-autarca de Lisboa diz desconhecer 'qualquer ilegalidade'"

- "Venezuela: Vitória de Maduro contestada na rua"

- "Porto: Fogo destrói Auto Sueco e assusta Ramalde"

- "Lisboa: PSP ataca tráfico de droga no Martim Moniz e Mouraria"

- "Benfica desconfia da condição física do médio: Renato Sanches atrasa saída de Neves"

- "Sporting: Gyokeres motivado para caçar dragões"

- "FC Porto: Vilas-Boas dá tudo para bater leões"

O Jogo:

- "FC Porto. Gonçalo Borges não quer sair"

- "SAD tenta resistir às propostas, a última de 8MEuro"

- "Desempenho de Nico elogiado em Barcelona"

- "Eustáquio já está ao serviço no Olival"

- "Sporting. Arsenal volta a ver Gyokeres"

- "St. Juste nos Países Baixos a recuperar o físico e a mente"

- "Benfica. Schmidt segura Tomás Araújo"

- "Nápoles prepara oferta para garantir David Neres"

- "Jogos Olímpicos. Diogo Ribeiro ataca o sonho"

A Bola:

- "Sporting na expectativa: Panathinaikos recusa-se a ouvir Ioannidis falar de saída"

- "Claques deixam Alvalade"

- "Jogos Olímpicos: Gustavo Ribeiro muito infeliz no Skate"

- "Benfica: Prestianni -- Toda a história do novo menino-bonito da Luz"

- "Benfica e PSG ainda negoceiam João Neves"

Record:

- "Pavlidis Conquista Benfica: Tudo sobre o grego que já encantou presidente, treinador e adeptos"

- "Otamendi agradece ao líder presença nos Jogos: 'Felizmente Rui Costa entendeu'"

- "Neves hoje no treino à espera de luz verde"

- "Sporting: Esteve um emissário nos Cinco Violinos. Arsenal espiou Gyokeres"

- "Wolves trava Chiquinho"

- "Coates: 'Podia ter ficado mas tinha o sonho de acabar no Nacional"

- "Juve Leo e Torcida Verde têm de abandonar sedes até 14 de agosto"

- "St. Juste foi descansar uns dias a casa... arrasado com última lesão"

- "FC Porto: Estrasburgo insiste em Gonçalo Borges. Sobe oferta para 8mE+Bónus"

- "Ivan Jaime e o golo: Festejo foi para Sérgio Conceição"

- "Caso Cardoso Varela: AVB quer acabar com ilegalidades. Pai alega ameaças de morte"

- "Sporting de Braga: André Horta a caminho do Olympiacos. Negócio de 2,5 ME+1,5 ME objetivos"