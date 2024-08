Taxa de desemprego na Madeira baixa 1,2 pontos percentuais num ano

A Madeira assegurou a segunda mais baixa taxa de desemprego do país no 2.º trimestre de 2024, com 5,2%, apenas atrás do Algarve (5,0%), assegurando ainda a maior quebra face ao período homólogo de 2023, em igualdade com os Açores, -1,2 pontos percentuais.

Se há um ano (2.º trimestre de 2023) a taxa de desemprego na Madeira era de 6,4%, a quinta mais baixa em 9 regiões, ou seja mesmo a meio da tabela, a recuperação do emprego resultou em consistente diminuição de acordo com os inquéritos ao emprego promovidos pelo INE.

Contudo, depois de no 1.º trimestre de 2024 ter chegado a ter a taxa de desemprego mais baixa (5,9%) entre as nove regiões NUTS II portuguesas, ainda que tenha diminuído 0,7 pontos percentuais no 2.º trimestre, a quebra maior no Algarve, beneficiando da sazonalidade típica daquela região turística, a Madeira, que também beneficia de algum aumenta da oferta face à procura de emprego nestes meses de Verão, foi relegada para a segunda posição.

"No 2.º trimestre de 2024, a taxa de desemprego foi superior à média nacional (6,1%) em três regiões NUTS II (NUTS-2024)5 do país (Península de Setúbal: 8,0%; Grande Lisboa: 6,4%; Norte: 6,3%) e inferior nas restantes seis regiões (Oeste e Vale do Tejo: 5,9%; Região Autónoma dos Açores: 5,5%; Centro, Alentejo e Região Autónoma da Madeira: 5,2%; Algarve: 5,0%)", resume o INE.