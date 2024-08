Amera pernoita na Madeira com 570 passageiros

O Porto do Funchal está a receber, hoje, dois navios que optam por pernoitar na Madeira. O primeiro caso é o do Borealis, que tem partida marcada para as 20 horas de hoje, depois de ter chegado ontem ao Funchal. O Amera chegou esta manhã e só parte pelas 18 horas desta sexta-feira.

Os dois navios estão a movimentar um total de 2639 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O Amera chegou de La Palma com 570 passageiros e 416 tripulantes, rumando depois para Torquay, no sul de Inglaterra, neste cruzeiro de 21 noites, iniciado em Bremenhaven, com escalas em Guernsay, Corunha, Porto, Lisboa, Lanzarote, La Palma, Tenerife, La Gomera, La Palma novamente, agora, no Funchal, seguindo-se Torquay, Dover, Ijmuiden e regresso ao porto de origem. O regresso à Madeira acontece a 23 de Novembro.

Já o Borealis tem Lisboa como destino, no âmbito do itinerário de 14 noites, com escalas em cinco portos portugueses, três deles nas ilhas da Madeira e dos Açores. Esta viagem termina a 14 de Agosto em Dover.