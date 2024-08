Powerdot expande rede de carregamento de veículos elétricos com financiamento verde de 165 ME

A Powerdot, operadora de pontos de carregamento de veículos elétricos na Europa, anunciou hoje ter obtido um financiamento verde de 165 milhões de euros de ABN Amro, BNP Paribas, ING, MUFG Bank, Santander e Société Générale.

Em comunicado, a empresa refere que este montante lhe permitirá "reforçar significativamente o seu objetivo de expandir ainda mais os pontos de carregamento ultrarrápidos", ultrapassando os 3.100 locais até 2026.

"Este financiamento marca um momento decisivo na missão da Powerdot de melhorar a infraestrutura de veículos elétricos em toda a Europa e a transição para um transporte sem emissões", salienta.

Adicionalmente, a operadora diz ter assegurado mais de 465 milhões de euros em compromissos de financiamento até à data.

Segundo a Powerdot, cada banco participante no financiamento agora obtido "demonstrou coletivamente o compromisso em apoiar iniciativas sustentáveis e o desenvolvimento de infraestruturas verdes", reiterando "a confiança generalizada na visão e capacidades operacionais da Powerdot" e "refletindo um esforço colaborativo para impulsionar avanços significativos no setor de carregamento de veículos elétricos".

"Este financiamento substancial é um testemunho da confiança dos nossos parceiros financeiros na visão e capacidades operacionais da Powerdot. Com este financiamento, estamos preparados para acelerar a nossa estratégia de implementação, trazendo soluções de carregamento de veículos elétricos para mais locais na Europa e apoiando a transição generalizada para um transporte sustentável", refere o cofundador e presidente executivo (CEO) da empresa, citado no comunicado.

"A ambição e os objetivos a longo prazo da Powerdot permitem-nos explorar diferentes ferramentas financeiras para financiamento. Com grande entusiasmo, damos as boas-vindas ao ABN Amro, BNP Paribas, ING, MUFG Bank, Santander e Société Générale na nossa missão de acelerar a mobilidade sustentável", acrescenta Luís Santiago Pinto.

A linha de financiamento verde de 165 milhões de euros - com um adicional de 60 milhões de euros de capacidade de expansão não comprometida - permitirá expandir a rede de pontos de carregamento de veículos elétricos da Powerdot para mais de 3.100 locais até 2026.

Adicionalmente, "melhorará a tecnologia e a experiência do utilizador e permitirá o crescimento e desenvolvimento da sua equipa".

Segundo a Powerdot, este financiamento verde "foi estruturado de acordo com os Princípios de Empréstimo Verde definidos pela Loan Market Association e constitui um marco estratégico que reflete o compromisso da empresa com a mobilidade de baixo carbono e a inovação".

"Com este investimento, a Powerdot está bem posicionada para liderar a construção de uma infraestrutura de carregamento de veículos elétricos robusta e fiável, facilitando a adoção de veículos elétricos e contribuindo para um futuro mais verde para todos", remata.

Como parte deste financiamento, o Santander atuou como único consultor financeiro e coordenador de financiamento verde, a McKinsey & Co. atuou como consultora comercial e técnica, Clifford Chance e PLMJ atuaram como consultores jurídicos da Powerdot.

Já Gibson Dunn e Morais Leitão atuaram como consultores jurídicos dos credores e a EY como consultora financeira e fiscal e auditora de modelos.

Apresentando-se como "a principal operadora de pontos de carregamento de veículos elétricos na Europa", a Powerdot diz ter arrecadado até ao momento mais de 465 milhões de euros em capital próprio e dívida.

Com operações em Portugal, Espanha, França, Bélgica e Polónia, a empresa opera mais de 7.800 pontos de carregamento em mais de 1.600 locais e tem mais de 15.000 pontos de carregamento contratados em cerca de 2.700 locais, no âmbito do seu objetivo de contribuir para a adoção generalizada de veículos elétricos na Europa.