Borealis está de visita a portos portugueses e chegou à Madeira com 1.023 passageiros

O navio Borealis está a completar uma escala de 37 horas no porto do Funchal, onde chegou esta manhã com 1.023 passageiros e 630 tripulantes.

Antes, este cruzeiro passou por Ponta Delgada, partindo pelas 20 horas de amanhã rumo a Lisboa. O navio está a realizar um cruzeiro por cinco portos portugueses, designado de '14 noites pelas ilhas vulcânicas dos Açores e da Madeira', que começou a 31 de Julho, em Dover, com escalas na Praia da Vitória, na ilha Terceira, Ponta Delgada, agora no Funchal, seguindo-se Lisboa, Porto e o regresso a Dover, onde acaba a viagem no próximo dia 14.

O regresso ao Funchal está marcado para 4 de Setembro, no âmbito de um cruzeiro de 14 noites com este mesmo itinerário, mas com início e fim no Porto de Southampton.