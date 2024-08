A Câmara Municipal do Funchal garante que vai respeitar todos os pareceres técnicos que venham a ser produzidos em relação ao parque de estacionamento subterrâneo que há intenção de construir na Praça do Município, no centro da cidade do Funchal.

Cristina Pedra, à margem de uma iniciativa que assinala o Dia Internacional da Juventude, que decorre na Praça do Povo, esclareceu que, neste momento, está apenas a ser preparado o estudo sobre a viabilidade ou não da infra-estrutura, considerando, por isso, uma "falsa questão" toda a polémica entretanto criada.

A autarca lembra que está apenas a dar seguimento a uma promessa eleitoral feita pela coligação 'Funchal Sempre à Frente', quando se apresentou a eleições, que acabou ganhando com maioria, conforme fez questão de realçar Cristina Pedra, dizendo-se, por isso, legitimada para dar seguimento ao processo.

A Câmara Municipal do Funchal candidatou-se a eleições com um programa eleitoral, no qual foi apresentada uma ideia de desenvolver um parque de estacionamento subterrâneo, na Praça do Município. Não é uma ideia inovadora. Em 2005, quando o PS era liderado pelo Dr. Carlos Pereira, ele apresentou uma proposta para 600 viaturas parqueadas na Praça do Município. Essa proposta, que nós vertemos em promessa eleitoral, e devo lembrar que nós ganhámos as eleições com maioria, e, portanto, tivemos o arrojo e a coragem de pôr, em tempo útil, na apreciação dos funchalenses, essa ideia logo foi vista pelo anterior presidente da Câmara, o Dr. Pedro Calado, que assumiu que só iria para a frente se, após estudos realizados, concretizasse que não fazia perigar nenhum elemento. Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Em todo o caso, outra garantia deixada pela autarca foi a de que nada será implementado, independentemente dos pareceres, neste mandato.

O objectivo, salientou, é deixar um estudo devidamente instruído para que, quem vier a assumir a Câmara do Funchal possa decidir com fundamento técnico e não baseado "nas teorias do 'achismo'".