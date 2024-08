Ex-directora da Cultura promove petição contra estacionamento na Praça do Município

É mais um nome que se mostra contra a construção de um parque de estacionamento no Largo do Município, no Funchal. Natércia Xavier, que até há pouco tempo era directora regional de Cultura, partilhou a petição contra esse projecto e apela à recolha de assinaturas, na sua página de Facebook.

Lançada petição pública contra construção de estacionamento na Praça do Município do Funchal Foi lançada, esta terça-feira, na Internet, uma petição pública contra a construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município, no Funchal.

Natércia Xavier recorda que o Colégio de São João Evangelista, conhecida com Igreja do Colégio, é um monumento nacional e que, por isso, deve ser protegido.

A petição, ao meio-dia desta quarta-feira, contava com quase 1.100 assinaturas.

A Câmara Municipal do Funchal aguarda um parecer da Direcção Regional de Cultura, anteriormente dirigida por Natércia Xavier, sobre a edificação desta parque, dado o património já existe no local e nas imediações, bem como aquele que poderá ser encontrado aquando de possíveis obras. No fundo, em causa está a salvaguarda do património arquitectónico e cultural.