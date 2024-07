CHEGA alerta para necessidade de resposta urgente para resolver problemas dos bombeiros

O CHEGA visitou o quartel dos bombeiros voluntários da Ribeira Brava com o objectivo de discutir questões que considera cruciais relativas às condições de trabalho, remuneração e progressão na carreira destes trabalhadores da Protecção Civil. A comitiva incluiu não só Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira, e os deputados eleitos para o parlamento regional, mas também Pedro Pinto, líder nacional do partido, e Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

O CHEGA alertou para a necessidade de uma resposta urgente e eficaz por parte dos governos regional e da república para resolver problemas que se arrastam há demasiado tempo e que têm vindo a afectar de forma negativa as condições de trabalho dos bombeiros voluntários, assim como a sua qualidade de vida e a daqueles que de si dependem.

“É importante criar e aprovar um estatuto profissional que assegure o reconhecimento e a valorização dos trabalhadores deste sector e é essencial, também, que o governo implemente o pagamento do subsídio de risco a todos os profissionais da Protecção Civil. Acreditamos que estas medidas são fundamentais para garantir a dignidade e justiça laboral para aqueles que estão na linha da frente na defesa e proteção do nosso povo”, refere Miguel Castro através de uma nota de imprensa.

Os deputados regionais e nacionais criticaram a inação dos governos regional e da república face a estas questões, sublinhando a necessidade de medidas concretas. Os parlamentares também destacaram o papel vital dos bombeiros e de outros profissionais da Protecção Civil, particularmente numa região como a Madeira, que enfrenta desafios naturais recorrentes.

Outro ponto de preocupação abordado durante a visita foi a discriminação existente entre os bombeiros das associações humanitárias e os seus colegas sapadores. Os deputados do CHEGA consideraram esta situação lamentável e exigiram medidas para que seja implementado o princípio de salário e regalias iguais para bombeiros que exercem missões iguais. Para o partido, é inaceitável que homens e mulheres que desempenham as mesmas tarefas e se regem pelos mesmos valores de serviço à população enfrentem tratamentos desiguais, apelando a uma revisão urgente desta disparidade.

O CHEGA reforça o compromisso em continuar a luta por melhores condições de trabalho para os profissionais da Protecção Civil. O partido apela ao governo da República para que actue decisivamente, garantindo o reconhecimento e valorização adequados destes trabalhadores essenciais e assegurando um futuro mais justo e digno para todos os bombeiros da Madeira e de Portugal.