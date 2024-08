Marítimo vence La Guaira em jogo de apresentação

O Marítimo venceu esta noite o Marítimo La Guaira por 1-0 no jogo de apresentação aos sócios que decorreu no seu estádio, numa época em que irá jogar novamente na II Liga com ambição da subida de divisão na mira.

"Vamos procurar a vitória jogo a jogo" Foi num clima de festa e perante cerca de 1500 adeptos que o Marítimo apresentou o seu plantel, versão 2024/25, que vai disputar, pelo segundo ano consecutivo, a II Liga.

Os comandados por Daniel Pereira venceram a equipa venezuelana, convidada para o Torneio Autonomia, onde também competem o CD Nacional e o FC Porto B (jogaram esta tarde com vitória nacionalista por 2-1).

O único golo do jogo foi apontado por João Tavares.

Amanhã, antes da final no Estádio do Marítimo, às 18h30, que opõe as duas equipas madeirenses, realiza-se o jogo para a disputa do 3.º e 4.º lugares no Estádio da Madeira, pelas 14h30.