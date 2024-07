Suplementação de Colagénio, uma Forma de Minimizar o Envelhecimento

Sabia que aproximadamente um terço do nosso organismo é composto por uma proteína chamada colagénio que, por sua vez, apresenta inúmeros benefícios para o nosso corpo?

A partir dos 25 anos, a produção de colagénio começa a diminuir (perdemos cerca de 1% ao ano). As linhas de expressão começam a aparecer, resultando numa pele mais frágil e menos elástica, ou seja, flácida e envelhecida.

De acordo com os especialistas, outro ponto importante é que, por norma, as mulheres produzem menos colagénio do que os homens. Outros estudos comprovam que, no período da menopausa, a perda desta proteína é agravada, chegando a atingir uma perda de 30% da produção de colagénio (nos primeiros cinco anos após a menopausa).

A Suplementação de Colagénio contribui para:

· Melhor firmeza e elasticidade da pele;

· Fortalece as articulações, unhas e cabelo;

· Previne e trata a osteoporose;

· Previne o envelhecimento;

· Cuida dos tendões e ligamentos;

· Controla a pressão arterial;

· Previne o aparecimento de úlceras gástricas.

Quando deve tomar colagénio?

O colágeno normalmente é indicado para pessoas com mais de 30 anos ou que tenham problemas nas articulações. Além disso, ele também é recomendado para pessoas que não conseguem consumir proteínas suficientes na sua dieta alimentar diária, o que pode acelerar a perda de firmeza da pele, a formação de rugas, problemas articulares e dores.

