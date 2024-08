IPMA avança com Observatório Geomagnético na Madeira em 2025

A partir do próximo ano, a Madeira vai passar a contar com um Observatório Geomagnético, através de um investimento do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) e do Governo Regional.

O presidente do IPMA, José Guerreiro, adiantou, ao DIÁRIO, que a infra-estrutura terá como principal função "detectar as variações do campo magnético da Terra".

Para ficar a conhecer mais pormenores sobre este investimento e outras iniciativas que o IPMA tem previsto para a Região, não perca a edição impressa desta quarta-feira.