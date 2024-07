Anda o IPMA a apresentar temperaturas do mar erradas na Madeira?

A temperatura média das águas dos oceanos está a aumentar, isso é um facto, incluindo no Atlântico Norte. Em Portugal, a entidade com a responsabilidade de reportar o que se acontece e de estudar os fenómenos é o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Esta entidade revelou que, durante a última semana, na Madeira, as temperaturas da água do mar variaram entre a mínima de 23,5º e a máxima de 24,3º. No entanto, nas redes sociais, há um conjunto de pessoas a duvidarem desses dados por elas próprias terem medições de temperaturas superiores.

Esta (27.4º) é a temperatura do mar neste momento, na baixa do Jardim do Mar M. Nóbrega

Será que o IPMA está a falhar nos registos que realiza?

O nosso trabalho de verificação de factos teve várias etapas. Primeiro, fomos tentar perceber quem faz medições científicas de dados relacionados com o mar na Madeira, nomeadamente as temperaturas. Depois ouvimos os seus responsáveis para esclarecer o que acontece e que ponto da situação é possível fazer.

Uma das primeiras acções foi consultarmos a informação no sítio da Internet do Instituto Hidrográfico da Marinha de Portugal. Este tem a indicação de que dispõe de dados de duas boias na Madeira; uma no Funchal e outra no Caniçal. Mas a informação disponibilizada apenas diz: ‘Boia em manutenção’. Tanto para a do Funchal, como para a do Caniçal.

Há uma outra informação sobre os dispositivos. São boias costeiras geridas pela APRAM – Administração do Portos da Região Autónoma da Madeira.

Por essa razão, pedidos esclarecimentos a Paula Cabaço. A presidente da APRAM confirmou que as duas boias estão fora de serviço há vários meses, apesar de todos os esforços para as recolocar em funcionamento.

A boia do Caniçal simplesmente sofreu uma avaria e a do Funchal foi abalroada por uma embarcação, que não assumiu a ocorrência do acidente.

No entanto, neste momento, as duas boias estão reparadas e a APRAM lançou um concurso de aquisição de serviços para as recolocar ao serviço. São trabalhos dispendiosos, que envolvem mergulho especializado.

Paula Cabaço espera ser possível ter os equipamentos operacionais dentro de um mês a um mês e meio e, além de usar os dados, continuar a partilhá-los, em tempo real, com o Instituto Hidrográfico, com quem a APRAM tem um protocolo.

Outra entidade que recolhe dados marítimos é a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação. Pedimos a Rui Cardeira que nos esclarecesse sobre o tipo de dados que a instituição recolhe.

A ARDITI dispõe, de facto, de alguns equipamentos que, entre outros, medem a temperatura da água do mar. Mas são equipamentos de profundidade e não de superfície.

Chegámos, por fim ao IPMA. Ouvimos o responsável pelo Observatório Meteorológico do Funchal. Victor Prior começou por esclarecer um dado fundamental, para se perceber as diferenças que existem entre os dados que o IPMA apresenta e aqueles que os cidadãos dizem registar.

Como se impõe, o IPMA segue um conjunto de metodologias científicas, padrões internacionais e usa equipamentos certificados para as medições.

Os números sobre as temperaturas do mar registadas resultam de um só equipamento, que está situado ao largo do molhe da Pontinha, no Porto do Funchal.

O equipamento mede a temperatura da água a uma profundidade que pode variar entre os 50 e os 60 centímetros. É o que ditam as regras internacionais. Não é a medição do ‘espelho’ de água (5 ou 10 centímetros).

Explica ainda Victor Prior que o local escolhido é considerado representativo da Madeira e assegura que outras medições ao longo da costa da Madeira, em idênticas circunstâncias teriam resultados semelhantes ou com variações estatisticamente irrelevantes, na ordem de poucas décimas de um grau.

Quando é referido costa da Madeira, não se considera o local onde as ondas rebentam. É preciso afastarmo-nos um pouco, no mínimo, até onde um adulto deixa de ter pé, e, nos tais 50 a 60 centímetros, fazer a medição.

O responsável pelo Observatório Meteorológico do Funchal também assegura que o equipamento automático do IPMA, que junto à Pontinha, entre outros, mede a temperatura, já foi aferido duas vezes neste ano e, em ambas, os resultados foram de precisão total. O valor dado pelo equipamento automático é comparado com o obtido por um termómetro de mercúrio certificado.

Temos estado a falar dos registos de temperatura e não das previsões. Aliás, Victor Prior também aguarda pelos dados das boias da APRAM, que são sempre muito importante para conhecimento, mas não para previsões.

Ainda que não tenha sido esse o objectivo do nosso contacto com Victor Prior, também fomos esclarecidos que as previsões sobre as temperaturas da água do mar estão a acertar, com uma margem de erro de meio grau, o que é perfeitamente aceitável, não merecendo qualquer reparo técnico.

Pelos esclarecimentos, que obtivemos e aqui deixados, avaliamos como falsas as afirmações que asseveram ou sugerem que os dados revelados pelo IPMA, sobre as temperaturas da água do mar na Madeira, estão errados ou pouco precisos.