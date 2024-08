Saiba o que hoje é notícia

A candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris, vai iniciar hoje um périplo pelos sete estados-chave das eleições, depois de divulgar o nome do candidato a vice-Presidente.

Segundo fontes de campanha, Harris iniciará a digressão com o candidato a vice-Presidente após a oficialização da nomeação como candidata democrata, o que deverá acontecer ainda hoje, depois de na sexta-feira ter obtido o número mínimo de delegados necessários para ser indigitada.

Com este procedimento, resta à atual vice-Presidente dos EUA anunciar quem será o companheiro de candidatura, algo que parece estar a ser decidido entre o senador do Arizona, Mark Kelly, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o governador do Minnesota, Tim Walz.

Harris e o candidato a vice-presidente iniciarão hoje uma digressão que começará no mesmo dia em Filadélfia (Pensilvânia) e continuará em Eau Claire (Wisconsin), Detroit (Michigan), Durham (Carolina do Norte), Savannah (Geórgia), Phoenix (Arizona) e Las Vegas (Nevada).

Esta maratona de comícios e encontros com eleitores vai focar-se na zona tradicionalmente mais favorável para o Partido Republicano, no centro-oeste e nos estados do sul.

O partido anunciou na sexta-feira que Harris garantiu a candidatura pelos democratas às eleições presidenciais de novembro, depois de ter obtido o apoio, numa votação 'online', mais de metade dos delegados que haviam sido eleitos nas primárias em todos os estados do país.

A convenção democrata decorrerá em Chicago de 19 a 22 de agosto.

Hoje também é notícia:

DESPORTO

Os portugueses João Ribeiro e Messias Baptista tentam hoje a qualificação para as meias-finais de K2 500 metros dos Jogos Olímpicos Paris2024, prova em que são campeões do mundo, na estreia da canoagem.

No Estádio Náutico Vaires-Sur-Marne, a cerca de 40 quilómetros de Paris, o duo luso vai disputar a primeira série das eliminatórias às 11:30 (10:30 em Lisboa), com os dois primeiros a apurarem-se diretamente para as meias-finais de sexta-feira.

Caso não garantam o apuramento direto para as meias, João Ribeiro e Messias Baptista ainda podem disputar os quartos de final, a partir das 14:30 (13:30 em Lisboa).

Em Marselha, Carolina João e Diogo Costa têm quatro regatas para segurarem um lugar entre os 10 primeiros da classe 470 e, assim, marcarem presença na 'medal race' de quarta-feira, estando neste momento na sétima posição.

Na 14.ª posição em kite, Mafalda Pires de Lima vai ter cinco regatas hoje em busca de se aproximar do top 10, que garante um lugar nas meias-finais.

Depois da excelente corrida nas eliminatórias, Fatoumata Diallo vai disputar as meias-finais dos 400 metros barreiras, às 20:17 (19:17 em Lisboa), e é a única portuguesa na sessão da tarde do atletismo no Stade de France.

De manhã, às 10:19 (09:19 em Lisboa), Salomé Afonso corre a primeira ronda dos 1.500 metros, já depois de Leandro Ramos ter começado a qualificação do lançamento do dardo, num dia em que Agate de Sousa também tenta a qualificação para a final do salto em comprimento.

Depois de ter falhado o acesso direto às meias-finais dos 400 metros, Cátia Azevedo disputa as repescagens da distância.

***

O atleta norueguês Jakob Ingebrigtsen defende hoje o título olímpico dos 1.500 metros masculinos, enquanto será conhecida a sucessora no duplo hectómetro feminino da jamaicana Elaine Thompson-Herah, ausente em Paris2024 por lesão.

Recordista olímpico em Tóquio2020 (3.28,32 minutos), Ingebrigtsen chegou à capital de França na posse da melhor marca mundial da época (3.26,73) e foi o sétimo mais rápido das meias-finais (3.32,38), à frente do britânico Josh Kerr (3.32,46), campeão do mundo.

Esta prova vai ser uma das principais atrações da sessão vespertina no Stade de France, em Saint-Denis, onde a norte-americana Gabrielle Thomas, vice-campeã mundial e mais veloz nas meias-finais (21,86 segundos), pode suceder a Elaine Thompson-Herah nos 200 metros.

Limitada desde junho por uma lesão no tendão de Aquiles, a jamaicana falhou as provas de seleção do país e ficou sem hipótese de almejar o terceiro título olímpico seguido nos 100 e 200 metros, que não contaram também com a compatriota Shericka Jackson.

A ausência da bicampeã mundial do duplo hectómetro eleva as perspetivas de Gabrielle Thomas, bronze em Tóquio2020, face à concorrência de Julien Alfred, de Santa Lúcia, que logrou o segundo melhor tempo nas meias (21,98), após ter conquistado o ouro nos 100 metros.

Em discussão estarão igualmente os 3.000 metros obstáculos femininos, enquanto o salto em comprimento masculino e o lançamento do martelo feminino vão dar início ao programa de finais da quinta jornada na pista.

O atletismo é um dos oito desportos - a par de ciclismo de pista, equestre, luta, pugilismo, saltos para a água, skate ou vela - com 15 títulos por atribuir no 11.º dia dos Jogos Olímpicos Paris2024, que terminam no domingo.

No boxe, que atribui duas medalhas de bronze por categoria, a argelina Imane Khelif vai encontrar a tailandesa Janjaem Suwannapheng nas meias dos -66kg, mas já tem pódio garantido, numa altura em que está no centro de alegações infundadas quanto ao seu género.