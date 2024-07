Saiba o que hoje é notícia

O Ministério da Saúde recebe hoje o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e a Plataforma Sindical Compromisso Pela Enfermagem, a dois dias de uma greve da classe que há duas semanas motivou a suspensão das negociações.

Segundo a nota de agenda do ministério, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e a secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, recebem às 14:00 a plataforma de cinco estruturas sindicais e às 16:00 o SEP.

As reuniões ocorrem depois de a tutela ter suspendido em 16 de julho as negociações com os sindicatos por causa do pré-aviso de greve do SEP.

Em comunicado, o SEP diz que "a onda de indignação dos enfermeiros e a sua mobilização para a greve nacional de 02 de agosto, que se mantém, foi determinante para que o Ministério da Saúde retomasse as negociações, de acordo com o estabelecido no protocolo negocial".

O SEP anunciou a greve em 16 de julho, dia em que estava marcada uma reunião com o Ministério da Saúde, que, segundo o sindicato, foi suspensa devido ao pré-aviso de greve.

Hoje também é notícia:

DESPORTO

A atiradora portuguesa Maria Inês Barros procura atingir a final do fosso olímpico dos Jogos Olímpicos Paris2024, num dia em que finalmente se disputa o triatlo masculino, juntamente com o feminino.

Na distante cidade de Châteauroux, a cerca de 270 quilómetros de Paris, a penafidelense entra para as duas rondas finais de 25 pratos na oitava posição, com 72 pontos, a dois lugares e um ponto da final.

A primeira ronda de tiros começa às 9:00 locais (08:00 em Lisboa), com a final marcada para as 15:30 (14:30).

Depois de ter sido adiado na véspera, devido à qualidade da água do Rio Sena, a prova individual masculina realiza-se hoje, às 10:45 (09:45), com Vasco Vilaça e Ricardo Batista, já depois de Melanie Santos e Maria Tomé terem disputado a prova feminina, às 08:00 (07:00).

Última qualificada do judo, a jovem Taís Pina faz a estreia em Jogos Olímpicos, disputando às 10:00 (09:00) a primeira eliminatória dos -70 kg, frente à italiana Kim Polling.

Rita Ralão Duarte, montada em Irão, será o terceiro elemento da seleção de dressage a entrar nas eliminatórias individuais e por equipas, numa prestação marcada para as 12:38 (11:48), depois de António do Vale, em Fine Fellow, e Maria Caetano, em Hit Plus, terem participado nas provas.

Depois de ter sido finalista em Tóquio2020, Portugal é, neste momento, sexto classificado por equipas.

Ainda em aberto está a participação de Yolanda Hopkins na terceira ronda da prova feminina de surf, depois de, na terça-feira, ter sido adiada, devido às condições atmosféricas em Teahupo?o, na Polinésia Francesa.

***

A sexta etapa da 85.ª Volta a Portugal em bicicleta sai de Bragança a caminho de Boticas, com 169,1 quilómetros cronometrados, e é novo teste à liderança da geral do português Afonso Eulálio (ABTF-Feirense).

Com cinco contagens de montanha categorizadas, a tirada -- que, à semelhança de toda esta 85.ª edição, vai contar com temperaturas bem acima dos 33 graus -- promete ser dura, com a Serra da Nogueira, de terceira categoria, a abrir as hostilidades, ao quilómetro 7,1.

Uma meta volante em Valpaços (67,4 km) está localizada perto de duas dificuldades muito próximas uma da outra, no caso contagens de montanha de terceira categoria em Argemil e na Serra da Padrela.

Vidago (129,9 km) volta a atribuir pontos e segundos de bonificação, antes da subida ao Pinho (terceira categoria) e uma primeira passagem em Boticas, de onde o pelotão sai para Torneiros.

Esta subida, de primeira categoria, é o ponto alto do dia e onde se podem fazer mais diferenças, quer num grupo que tenha escapado no início da tirada, quer nos homens da geral, estando localizada já a menos de 20 quilómetros da meta, no regresso a Boticas.

A cinco dias de corrida do final da Volta, com um contrarrelógio individual em Viseu, no domingo, Afonso Eulálio veste a camisola amarela, com o vencedor de 2023, o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), em segundo, a 16 segundos, e o espanhol Jon Agirre (Kern Pharma) em terceiro, a 26.

***

Natação, ginástica artística e triatlo, com a prova masculina a seguir-se à feminina, são as modalidades em destaque no quinto dia de competição de Paris2024, no qual estão em disputa 18 medalhas de ouro.

Curiosidade maior pelo triatlo, a primeira das provas olímpicas no Rio Sena, antes da natação em águas abertas, com a prova feminina a anteceder a masculina, inicialmente prevista para terça-feira e, entretanto, adiada devido à poluição.

Na natação, sete ouros, três pratas e um bronze olímpicos, desde Londres2012, conferem à norte-americana Katie Ledecky um estatuto capaz de, por si só, ser um forte chamariz para a piscina da Arena Paris-La Defense, onde hoje procura o seu primeiro ouro em Paris2024, defendendo o título nos 1.500 metros livres, depois do bronze nos 400 metros livres.

Simone Biles é o atual maior ícone internacional da ginástica, contudo há um japonês capaz de fazer igualmente história na modalidade, Daiki Hashimoto, já campeão olímpico da prova de equipas na capital francesa, depois de dois ouros e uma prata em Tóquio2020, e que agora vai tentar confirmar a sua versatilidade em todos os aparelhos.

No surf, que decorre em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, este era o dia previsto para as decisões, com as finais masculina e feminina, mas o mau tempo tem levado ao adiamento da competição, que tem a lusa Yolanda Hopkins a disputar os oitavos de final.

Apesar de as finais estarem previstas para hoje no calendário dos Jogos, a competição tem dias de reserva, que se podem estender até segunda-feira.

ECONOMIA

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese de execução orçamental até ao mês de junho, depois de o Estado ter registado um défice nos primeiros cinco meses do ano.

Segundo o último relatório da DGO, o défice até maio foi de 2.553,2 milhões de euros, o que reflete um decréscimo de 6.351,1 milhões de euros relativamente ao mesmo mês de 2023.

Para esta evolução contribuíram os efeitos conjugados da diminuição da receita (3,7%) e do aumento da despesa (12,5%).

Se for excluído o efeito das responsabilidades asseguradas através do Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a Caixa Geral de Aposentações (CGA), que não tem impacto no saldo em contas nacionais, o saldo orçamental baixou 3.332,8 milhões de euros face ao período homólogo, em consequência do aumento da despesa ter sido superior ao da receita.

Segundo os mais recentes dados do INE, o setor das Administrações Públicas registou um défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre.

INTERNACIONAL

A Organização dos Estados Americanos (OEA), com sede em Washington, reúne-se hoje para avaliar os resultados eleitorais das presidenciais da Venezuela de domingo, que foram contestados pela oposição venezuelana e por vários países da região.

A sessão extraordinária do Conselho Permanente foi convocada a pedido de 12 países-membros, incluindo todos os Governos latino-americanos que receberam do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, uma ordem de retirada dos respetivos representantes diplomáticos em Caracas.

A ordem de Caracas abrangeu sete países latino-americanos - Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai -- e foi decretada em represália por estes Estados terem manifestado a sua preocupação com o desenrolar do escrutínio presidencial.

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) concedeu a vitória ao Presidente Nicolás Maduro nas eleições, com pouco mais de 51% dos votos, à frente do principal candidato da oposição, Edmundo Gonzalez Urrutia, que terá obtido 44% dos votos.

A oposição e parte da comunidade internacional duvidam destes resultados e exigem mais transparência e uma análise das atas eleitorais.

Os resultados estão também a ser contestados nas ruas venezuelanas, com registo de confrontos, vítimas mortais e centenas de detenções.

Na véspera da reunião, o secretário-geral da OEA desafiou Maduro a esclarecer se aceita a derrota nas presidenciais, acusando o regime de "manipulação fraudulenta" e "repressão".

A OEA é composta por 35 Estados-membros, entre os quais constam os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil e o México.