Este ano, candidataram-se à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior 1.737 estudantes da Madeira, revelou o director do Gabinete de Ensino Superior, João Costa e Silva. Deste total, 1.563 foram colocados, correspondendo a 90% dos candidatos.

"Uma percentagem extraordinária", salientou o responsável.

Dos 1.563 candidatos, 593 ficaram colocados na Universidade da Madeira, adiantou ainda o director do Gabinete de Ensino Superior.

Além disso, deu conta de que 174 estudantes não foram colocados, representando 10% dos candidatos.

Quanto aos cursos que obtiveram mais estudantes colocados, surge em primeiro lugar Engenharia Informática com 112, seguindo-se Gestão de Empresas com 106 e, por fim, Medicina com 95.

As matrículas para os estudantes colocados nesta 1.ª fase irão decorrer de 26 a 29 de Setembro.