8.ª edição do Beach Volleyball Closing leva 176 atletas à Ribeira Brava

O Beach Volleyball Closing regressa à Ribeira Brava de 29 de Agosto a 1 de Setembro para a sua oitava edição.

Durante quatro dias de competição, o evento vai envolver um recorde de 176 participantes em cerca de 300 jogos.

A 29 de Agosto terá lugar a competição da Variante de 4, que contará com a participação de 26 equipas (femininos, masculinos e mistos). No dia seguinte, a 30 de Agosto, haverá competição para o escalão de SUB-18, estando 21 duplas femininas e 14 masculinas inscritas. Já nos dias 31 de Agosto e 1 de Setembro será a vez da competição dos seniores masculinos e femininos, com 30 duplas masculinas e 12 duplas femininas.

A organização do Beach Volleyball Closing irá homenagear neste torneio a árbitra da Associação de Voleibol da Madeira, Claúdia Quintal, e o atleta de voleibol e voleibol de praia, que já conquistou o título de Campeão Nacional de Juniores de Voleibol de Praia, Nélio Mendonça, que serão os padrinhos da competição.

O líder da comissão organizadoras do evento, Paulo Branco destaca que o torneio "está cada vez maior graças às parceria estabelecidas com grandes empresas, mas também pelo grande apoio por parte da Associação de Voleibol da Madeira e da Câmara Municipal da Ribeira Brava ao longo dos anos".