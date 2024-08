AGORA traz de volta o 'Dia da Juventude' à Camacha

A Associação Grupo de Jovens da Camacha - AGORA, "quis dar um salto maior e realizar um evento que acolhesse 'Todos, Todos, Todos!'" e, assim, no dia 21 de Setembro de 2024, pretendemos trazer de volta o 'Dia da Juventude', um dia que em tempos foi muito importante para a nossa Freguesia e que, hoje em dia, continua na memória de vários 'camacheiros'", anuncia o projecto.

Numa nota, referem que "com o 'Dia da Juventude', pretendemos reunir jovens de toda a Ilha da Madeira, fomentando a união, o convívio, a partilha de experiências e proporcionando aprendizagens sobre temas da atualidade, que podem ser benéficos na construção do futuro de cada participante. Simultaneamente, damos a conhecer a nossa bela Freguesia", realçam os objectivos gerais da iniciativa.

Assim, pretendendo chegar a um maior número de jovens, divulgam o cartaz do evento e acrescentam que "este dia, repleto de atividades, abrange as mais diferentes áreas de interesse dos jovens insulares: desporto, teatro, conhecimento e música". É que "além de um cartaz diversificado, os jovens terão ainda várias surpresas durante o evento", afiançam.

Entre as 10H00 e as 19H00, no centro da Vila da Camacha, "convidamos todos os jovens da nossa ilha a não perder esta oportunidade e marcar presença neste fantástico dia, deixando também o convite a todas as associações, grupos e movimentos juvenis a também estarem presentes. A participação carece de uma breve inscrição, sendo estas limitadas a um número máximo de participantes". Todas as informações estão disponíveis nas redes sociais da Associação ou através do contacto com a organização.

Este é um evento que "é mais do que um conjunto de actividades para jovens - é uma jornada imersiva onde os participantes desfrutarão do melhor que a cultura 'camacheira' pode proporcionar, sendo esta uma actividade planeada por jovens e para jovens. Contamos com TODOS!", insta o AGORA.