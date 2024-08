54 empresas e 147 stands na Expo Porto Santo 2024

Foi apresentada esta tarde de quarta feira, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, a edição 2024 da Expo Porto Santo, que vai decorrer de 30 de Agosto a 8 de Setembro, no pavilhão multiusos da ilha dourada.

Para o presidente da edilidade Nuno Batista o tecido empresarial portosantense é fulcral para o sucesso da economia: "A economia local é o motor de tudo isto, muitas vezes nós políticos, falamos da acção social e a importância que isso tem, mas a economia local por si só é o motor que faz funcionar a economia do Porto Santo”.

E o Porto Santo tem um problema para ultrapassar segundo o autarca local: "A retenção da riqueza na ilha. Não é difícil de perceber que a riqueza criada aqui acaba por muitas vezes em empresas de fora, e assim os valores saem e se não ficarem no comércio local e em empresas locais a dificuldade da inserção desses valores no dia a dia das pessoas é sempre mais difícil “.

Nuno Batista disse que “apoiando de forma directa e pese embora as dificuldades que foram trazidas pelo COVID, ou pelos baixos orçamentos de 2022 e 2023 da edilidade, que o nosso projeto desde o inicio apontava para uma mais baixa fiscalidade de sempre, hoje os empresários locais a DERRAMA onde pagam zero, onde o IRC por via do governo regional, é o mais baixo em Portugal dando condições para combater alguma sazonalidade que temos, e também para que possa investir”.

Já José António Castro, presidente da assembleia geral da AICTPS, pretende que edição 2024 que seja “um marca nacional”.

“Este evento tem sido de facto um roteiro que já faz parte do roteiro a nível nacional, mas contudo a nossa pretensão é para esta edição é a inovação”, e acrescentou Castro “essa inovação é que trazemos este ano quatro empresas internacionais, como é o exemplo da DECATHLON, BINTER, mas também empresas da África do Sul e uma Francesa”.

José António Castro disse que a EXPO Porto Santo, “ vai ter uma vasto programa agressivo, com visitas oficiais, com o caso do presidente do governo regional, com diversos secretários regionais, vamos ter muita animação local e regional”.

Esta edição da EXPO PORTO SANTO, vai ter 17 empresas da Madeira, 16 do Porto Santo, o que é de assinalar, e temos 17 continentais, logos vamos ter 54 empresas e 147 stands no pavilhão multiusos”.

Já o novo presidente da AICTPS, Milton Drumond, disse “ agradeço a todos aqueles quiseram apoiar esta edição da EXPO, com referência para câmara municipal e governo regional, e espera que todos gostem do que a exposição tem para dar a todos aqueles que ingressarem na edição de 2024”.

Estiveram presentes na cerimónia de apresentação do evento várias identidades locais e regionais e militares (FAP).