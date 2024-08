Rúben Amorim assume que objectivo do Sporting é "chegar à fase seguinte" da Liga dos Campeões

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, assumiu hoje o objetivo de "chegar à fase seguinte" da Liga dos Campeões de futebol e reconheceu, em Alcochete, que os 'leões' defrontam "as equipas mais fortes em casa".

"O objetivo passa sempre por chegar à fase seguinte. Não há volta a dar. Temos de fazer algumas vitórias e esse é o objetivo", reconheceu o treinador 'verde e branco', durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o FC Porto, para a I Liga.

O sorteio da Liga dos Campeões, realizado na quinta-feira, colocou no caminho dos 'leões', em Alvalade, os ingleses do Manchester City e do Arsenal, os franceses do Lille e os italianos do Bologna, estes últimos também adversários do Benfica.

Fora de casa, o Sporting vai defrontar o PSV, nos Países Baixos, o Sturm Graz, na Áustria, o Leipzig, na Alemanha, e o Club Brugge, na Bélgica.

"Calhámos com as equipas mais fortes em casa, depois, vamos fora naquelas equipas que as pessoas olham e sentem que há mais uma igualdade de forças. Vai ser aliciante e muito difícil, porque depois teremos de nos lembrar que temos de ganhar todos os jogos do campeonato", comentou o treinador.

Noutro tema, Amorim admitiu ainda estar "muito feliz" com a chamada de quatro jogadores do Sporting à seleção portuguesa, Gonçalo Inácio, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda, que, segundo o técnico, era "uma questão de tempo".

"Eu acho que ninguém esperava o Quenda, mas não esperava nesta altura. Olhando para o Quenda, toda a gente consegue perceber que se o miúdo mantiver a humildade e o trabalho é uma questão de tempo", comentou.

Rúben Amorim abordou o sorteio da Liga dos Campeões e a convocatória da seleção portuguesa durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o FC Porto.

O Sporting recebe o FC Porto no sábado, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).