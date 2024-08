Sporting não é favorito, mas quer "mudar acontecimentos" com FC Porto

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que os 'leões' não são favoritos para vencer o FC Porto, na quarta jornada da I Liga de futebol, mas querem ganhar e "mudar o rumo dos acontecimentos".

"Não somos favoritos, queremos é ganhar, jogamos em nossa casa e isso é um fator que se junta aos 50/50, o nosso público é sempre mais uma percentagem na vitória", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Sem esquecer que, nas últimas duas vezes que se encontraram, o FC Porto levou a melhor e conquistou a Taça de Portugal (2-1) e a Supertaça (4-3), Amorim recusou, por outro lado, sentimentos de "vingança".

"É um jogo de campeonato contra um adversário que nos ganhou dois títulos há pouco tempo. Não digo vingança, mas queremos ganhar e mudar o rumo dos acontecimentos", apontou.

No entanto, "o que passou, passou", insistiu Amorim, e, da mesma forma que o título conquistado pelos 'leões' na época passada "já não conta para nada", o mesmo acontece em relação às últimas duas derrotas frente aos 'dragões'.

Isto apesar de o treinador ter dito, recentemente, que iria olhar bastante para o encontro do início do mês.

"Eu disse que íamos usar muito a Supertaça, mas depois, ao olhar muito diretamente para o FC Porto, mudou completamente a forma de jogar. Alguns posicionamentos do Namaso a baixar, isso ainda lá está, mas jogando o Galeno e o Pêpê no mesmo corredor, a equipa joga de forma completamente diferente", analisou o treinador dos 'verde e brancos'.

Nesse sentido, Amorim preferiu "não tentar adivinhar o que é que o FC Porto vai fazer", optou por focar-se nos "princípios" da sua equipa e recusou, mais do que uma vez, dar pistas ao treinador adversário, nomeadamente em relação à equipa titular, "porque isso muda as características do encaixe do FC Porto".

"O Hjulmand está convocado, mas não vou dizer quem vai jogar" no meio-campo, atirou Amorim, antes de repetir a 'receita' no corredor esquerdo: "O Nuno Santos está convocado, vamos ver amanhã o onze".

O Sporting recebe o FC Porto no sábado, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

Tanto a equipa orientada por Rúben Amorim como os 'dragões' somam três vitórias nos primeiros três encontros do campeonato e partilham a liderança da I Liga com o Famalicão, todos com nove pontos, mas os 'azuis e brancos' venceram os últimos dois embates com os 'leões', na final da Taça de Portugal (2-1), em maio, e na Supertaça (4-3), já neste mês.