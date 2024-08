Frederico Varandas e Ruben Amorim apadrinham academia do Sporting no Funchal

Aproveitando a visita à Madeira do Sporting CP para defrontar o CD Nacional, o presidente leonino Frederico Varandas e o treinador Ruben Amorim quiseram apadrinhar a Academia SCP Funchal.

O líder e o técnico sportinguistas não perderam a oportunidade para conviver e tirar fotografias com alguns do atletas de que integram este projecto.

Refira-se a propósito que, as inscrições para a escola Academia SCP Funchal já se encontram abertas e podem ser realizadas na Rua Nova da Quinta Deão, Edf. Cuibem I, fração E, de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 17 horas. Os treinos arrancam, nos próximos dias, no sintético do Campo de São Gonçalo.

Quanto ao jogo do CD Nacional-Sporting a partida está agendada para as 18 horas, no Estádio da Madeira, no Funchal, e terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.