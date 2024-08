Sporting de Braga vai defrontar italianos da Lazio e da Roma

Os italianos da Lazio e da Roma constituirão dois dos adversários mais difíceis para o Sporting de de Braga no novo formato da Liga Europa de futebol, ditou hoje o sorteio, que decorre no Mónaco.

A equipa bracarense, que vai defrontar cinco equipas que também foram sorteadas para o FC Porto - Lazio, Hoffenheim, Maccabi Telavive, Bodo/Glimt e Olympiacos -, vai receber a Lazio, os israelitas do Maccabi Telavive, os noruegueses do Bodo/Glimt e os alemães do Hoffenheim.

Num calendário que será divulgado brevemente, o Sporting de Braga, que perdeu a final da Liga Europa em 2010/2011 frente ao FC Porto, vai a casa dos italianos da Roma, dos gregos do Olympiacos, dos belgas do Union Saint-Gilloise e dos suecos do Elfsborg.

A Liga Europa de futebol inicia esta época, a exemplo da Liga dos Campeões e da Liga Conferência, um novo modelo competitivo, com um campeonato de 36 equipas, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só liga, ao invés de uma fase de grupos.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre os nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os 'oitavos'.

Os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados, não tendo sequer a possibilidade de serem 'relegados' para a Liga Conferência.