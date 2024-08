José Manuel Rodrigues enaltece apoio aos mais jovens e aos mais idosos

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, esteve presente, esta tarde, na Festa de Encerramento projecto 'Férias Divertidas', da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal (ADCF) – Garouta do Calhau no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

José Manuel Rodrigues, aproveitou este encontro para elogiar o trabalho desenvolvido por esta associação o ano inteiro afirmando que "a Madeira tem dado passos significativos no desenvolvimento social, não só no apoio às crianças como aos idosos".

O Presidente do Parlamento madeirense, enalteceu o apoio que tem sido dado pela associação, ao longo dos anos, "aos mais jovens, aos mais frágeis e aos mais idosos, para a construção de uma sociedade melhor".

Ricardo Silva, Presidente da Associação, referiu que "quem trabalha na área social tem feito um excelente trabalho", admitindo, no entanto, a existência de crianças com problemas, para quem deve ser canalizada toda a ajuda.

José Manuel Rodrigues canonizou ainda que espera que "todas as crianças que participaram nestes últimos 2 meses de férias divertidas, tenham criado laços de amizades, tenham aprendido mais sobre os valores da cidadania, para que no futuro, possam ser bons cidadãos".