Reabertos Vereda do Burro, Caminho Real do Monte e Vereda do Fanal

Há mais três percursos pedestres classificados reabertos, no rescaldo dos incêndios que atingiram a Madeira nas últimas semanas, informou hoje o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

São eles: a Vereda do Burro (PR 3), o Caminho Real do Monte (PR 3.1.) e a Vereda do Fanal (PR 13).

Permanecem ainda encerrados ou condicionados, por motivos de segurança, vários percursos pedestres.

O incêndio que lavrou na ilha da Madeira desde dia 14 está "totalmente extinto" e não existem neste momento quaisquer pontos quentes registados, disse hoje fonte do Serviço Regional de Proteção Civil do arquipélago.