O Representante da República para a Madeira vem lamentar "profundamente" o falecimento da jovem cidadã espanhola, na sequência de um desprendimento de terras hoje ocorrido da Levada da Água de Alto, no concelho de Santana.

Ireneu Barreto apresenta à família, em seu nome e no do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, "as mais sentidas condolências".