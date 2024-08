Horários do Funchal retoma serviço ao Pico do Areeiro

A Horários do Funchal retoma a partir de segunda-feira, 2 de Setembro de 2024, o serviço de transporte de autocarro desde o Funchal até ao Pico do Areeiro, que estava interrompido desde o dia 16 por causa dos incêndios que assolaram a Madeira durante 10 dias.

"Na sequência da reabertura parcial do percurso pedestre no Pico do Areeiro permitindo a circulação até ao Ninho da Manta, informamos que, iremos retomar o serviço de transporte para e no Pico do Areeiro, a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de Setembro", comunica a empresa de transportes públicos.

Recorde-se que o preço do bilhete são 3,00€ por viagem, adquirido apenas a bordo. Não são admissíveis outro tipo de título de transporte neste serviço, lembra a companhia no seu site.



Ainda que seja "possível efectuar reserva de lugar, entre sete e dois dias úteis antes da data de viagem, apenas através do telefone: (+351) 291 705 555 (custo de uma chamada para a rede fixa nacional), de 2ª a 5ª feira das 08h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 e à 6ª feira das 08h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 (exceto se feriado)", sendo que a "reserva de lugar é apenas disponibilizada nas paragens de saída (Praça da Autonomia e Pico do Areeiro)".

O autocarro tem lotação para 31 lugares sentados e "os passageiros com reserva de lugar devem estar presentes no local de embarque, pelo menos 15 minutos antes da partida. Caso não cumpram este requisito não será garantida a viagem".

Já no Pico do Areeiro, há um 'shuttle' de ligação entre a CAM Florestal das Serras de Santo António; Parque Pico do Areeiro; e Pico do Areeiro à rotunda junto ao Radar, com as viagens de ligação a ocorrerem a cada 15 minutos, entre as 06h40 e as 12h15 e as 14h10 e as 19h00.



"O início da viagem é efetuado com pelo menos quatro passageiros", salienta. "O preço do bilhete são 1,20€ por viagem, adquirido apenas a bordo. Não são admissíveis outro tipo de título de transporte neste serviço", sendo "a lotação do autocarro é de 31 lugares sentados e até 40 de pé".

Todas as informações sobre este serviço podem ser consultadas aqui.