Helicóptero já terá feito cerca de 20 descargas de água

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil já terá feito cerca de 20 descargas de água no incêndio que lavra entre o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro.

O meio aéreo está a abastecer no Santo da Serra, levando cerca de cinco minutos a fazer o trajecto.

Além da actuação do helicóptero, o abrandamento das chamas deveu-se também ao trabalho de sapador feito durante toda a noite pelos Bombeiros de Santana.