Museu Henrique e Francisco Franco acolhe concerto do grupo Alternative Moments

No âmbito do projecto 'Música nos Museus', o Museu Henrique e Francisco Franco, acolhe no próxima no dia 30 de Agosto, às 18h00, o concerto do grupo Alternative Moments.

"O som alternativo de Lee Jones, Carlo Rodrigues e Gustavo Martins os distingue dos restantes músicos locais, a união dos instrumentos em conjunto com a sonoridade marcante do violino eléctrico executada por Gustavo Martins, a grande voz de Lee Jones e a sua sonoridade distinta na guitarra, e por vezes cajon de Carlo Rodrigues garantem uma atmosfera única, proporcionando um ambiente eletrizante e ao mesmo tempo cativante para quem gosta de boa música e do bom som dos grandes clássicos e contemporâneos do Pop, Rock, Blues & Jazz", refere o departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

Este projecto visa inserir a música em museus da Câmara Municipal do Funchal, oferecendo concertos mensais ao longo do ano. A iniciativa busca realçar a criatividade e musicalidade dos artistas convidados, promovendo assim uma apreciação cultural mais abrangente. Destacando os museus na cidade do Funchal, que recebem cerca de 6000 visitantes anualmente, cada um, o programa 'Música nos Museus' contribui para a diversificação das experiências culturais". Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal

Os bilhetes para este evento estão disponíveis na Ticketline e/ou na bilheteira Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), com o valor de 5 euros. Uma oportunidade única para desfrutar de música envolvente num ambiente culturalmente enriquecedor.