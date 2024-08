Pavilhão do Funchal acolhe 'Um Golo pela Vida' a 7 de Setembro

O Pavilhão do Funchal acolhe, a 7 de Setembro, entre as 9h e as 21 horas, um torneio de andebol solidário denominado 'Um Golo pela Vida'. Este é um evento que faz parte do calendário anual do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que conta com a co-organização da Associação de Andebol da Madeira e de Ivelice Gonçalves, uma voluntária que passou pela experiência de cancro.

"Pretende-se, por um lado, sensibilizar para a causa oncológica, com enfoque na prevenção, dando também a conhecer o trabalho da LPCC, e, por outro, angariar fundos para as ações e projetos que são realizados na Madeira por esta instituição", refere nota enviada à imprensa.

O presidente do núcleo regional da Liga espera que esta iniciativa venha a ter uma grande adesão dos amantes do andebol e do público em geral, lembrando que, além dos jogos, os participantes terão acesso a comes e bebes, à venda através de barracas, e a produtos de “merchandising” alusivos ao evento, na área circundante ao Pavilhão do Funchal.

"Refira-se que a atividade física é uma necessidade básica para o bem-estar físico e mental do ser humano e é essencial no combate ao sedentarismo e aos seus efeitos nocivos.", indica.